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22/02/2023 12:50

【預算案】陳茂波：加強支援有特殊需要學前兒童，涉１﹒７４億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，增撥資源加
大力度協助有特殊需要的學前兒童，將兒童體能智力評估、為有邊緣成長發展問題的學童提供訓
練等「第一層支援服務」恒常化，並擴展到接近９００間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學
前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需
要的學前兒童提供全面、及時的支援。上述措施每年經常開支約１﹒７４億元。（ｈｐ）

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