【預算案】陳茂波料錄１３９８億元赤字，財政儲備降至８１７３億

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》時表示，總括

來說，預計２０２２╱２３年度綜合赤字為１３９８億元。財政儲備在今年３月３１日預計為

８１７３億元。



＊財政狀況較預期差＊



他指出，去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動

力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股

市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣

布後推出「２０２２保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況

較預期差。

他指出，雖然年內政府已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約

１４００億元赤字，高於原來預算的約５６０億元，財政儲備則會下降至約８２００億元的水平

。２０２２╱２３年度政府收入的修訂預算為６０３８億元，較原來預算低１５﹒７％，即

１１２１億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。



＊地價收入只有７１１億元＊



他提及，地價收入為７１１億元，較原來預算大幅減少４８９億元，主要是因部分土地成交

價較預期低，以及部分賣地計劃取消。印花稅收入為６７０億元，較原來預算低４６０億元，亦

遠較過去年度為少，主要是由於物業和股票市場疲弱，成交下跌。利得稅的收入為１６２０億元

，較原來預算少５７億元，主要原因是去年經濟環境困難，緩繳暫繳稅所涉款額有所上升。薪俸

稅的收入為７５７億元，較原來預算多２８億元，主要是由於薪酬水平有所上升。



＊整體開支修訂預算為８０９６億元＊



他提及，由於推出大規模逆周期措施和防疫抗疫涉及龐大開支，２０２２╱２３年度政府整

體開支的修訂預算為８０９６億元，相比之前一年大幅增加１６﹒８％，相對名義本地生產總值

的佔比亦上升至２８﹒６％，較原來預算高０﹒３％，即２３億元。他表示，總括來說，預計

２０２２╱２３年度綜合赤字為１３９８億元。財政儲備在今年３月３１日預計為８１７３億元

。（ｂｎ）

