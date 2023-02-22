【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開２７點，報２０８５９點。最高升
５４點報２０９４１點，最低跌３８３點報２０５０３點。恒指收報２０５２９點，跌３５７點
或１﹒７１％。
北水全日淨流入４﹒７億元，上日淨流出５７﹒５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈富
基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
主板成交１１１１﹒７７億元減少０﹒８％。其中港股通成交３４７﹒１億元，佔總成交
３１﹒２％。
盈富基金跌１﹒５２％報２０﹒６８元，北水淨買入４﹒１億元；中國移動跌０﹒３４％報
５８﹒９元，北水淨買入３﹒４億元；長城汽車升４﹒９６％報１１﹒８４元，北水淨買入
２﹒３億元。
騰訊控股跌４﹒０３％報３６１﹒８元，北水淨賣出１１﹒９億元；建設銀行升０﹒２％報
４﹒９９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌４﹒１２％報１３９﹒８元，北水淨賣出３﹒２億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ４﹒０７
中國移動 （００９４１） ３﹒４１
長城汽車 （０２３３３） ２﹒３０
中國聯通 （００７６２） １﹒４９
中國海洋石油 （００８８３） １﹒４１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１１﹒８９
建設銀行 （００９３９） －３﹒２０
美團 （０３６９０） －３﹒１９
快手 （０１０２４） －１﹒５２
藥明生物 （０２２６９） －０﹒８５
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