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22/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開２７點，報２０８５９點。最高升
５４點報２０９４１點，最低跌３８３點報２０５０３點。恒指收報２０５２９點，跌３５７點
或１﹒７１％。
　　北水全日淨流入４﹒７億元，上日淨流出５７﹒５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈富
基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１１１１﹒７７億元減少０﹒８％。其中港股通成交３４７﹒１億元，佔總成交
３１﹒２％。
　　盈富基金跌１﹒５２％報２０﹒６８元，北水淨買入４﹒１億元；中國移動跌０﹒３４％報
５８﹒９元，北水淨買入３﹒４億元；長城汽車升４﹒９６％報１１﹒８４元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　騰訊控股跌４﹒０３％報３６１﹒８元，北水淨賣出１１﹒９億元；建設銀行升０﹒２％報
４﹒９９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌４﹒１２％報１３９﹒８元，北水淨賣出３﹒２億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　４﹒０７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒４１
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　　２﹒３０
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　　１﹒４９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１１﹒８９
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－３﹒２０
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒１９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒５２
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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