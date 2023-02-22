《日入而息》預算案再派五千元消費券，向馬會徵收額外足球博彩稅

《今天重點》

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陳茂波：向馬會徵收每年２４億元額外足球博彩稅；就住宅物業引入累進差餉制度，增７﹒６億

收入；每支香煙煙草稅加０﹒６元，冀降低吸煙率；加煙草稅已盡可能考慮對基層市民影響；徵

收額外足球博彩稅，馬會慈善撥款不能減少

陳茂波：不撤樓市辣招，調低從價印花稅稅階助首置買家；料調整從價印花稅對樓市影響不大；

五年內私人住宅每年平均落成量逾１﹒９萬伙；未來５年提供可建不少於７﹒２萬伙私營房屋；

賣地涉１２幅住宅地，全年潛在土地建逾２萬伙

陳茂波：派５０００元消費券，分兩期發放，４月先收第一期；消費券金額減半；向住宅用戶提

供１０００元電費補貼，涉２９億元；向合資格人士發放相當於半個月的綜援標準金額；子女基

本免稅額及額外免稅額增至１３萬元；寬減利得稅，上限為６０００元；寬減薪俸稅和個人入息

課稅，上限為６０００元；寬減首兩季住宅物業差餉，以每戶１０００元為上限；寬減首兩季非

住宅物業差餉，每戶上限１０００元；派５０００元消費券，分兩期發放，４月先收第一期；陳

茂波料今年本港經濟實質增長３﹒５％至５％；料下年度赤字５４４億，財政儲備降至７６２９

億；料２０２４－２７年平均每年實質增長３﹒７％；料錄１３９８億元赤字，財政儲備降至８

１７３億

百度（９８８８）已授權５０億美元股份回購計劃；去年經調整淨利潤２０６﹒８億元人民幣，

增１０％；百度李彥宏稱計劃將多項主流業務與文心一言整合

據報內地敦促國企停用四大國際會計師事務所

五角大樓最高中國事務官訪台，外交部表示反對台美往來

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《即日市況》

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恒指低收１０５點報２０４２３，滙控逆市升５％，創科收瀉７％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒４６％，外資流走４７億結束４日流入

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《美元匯價》

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非美貨幣仍受壓，澳元加元短線有下行壓力

歐元最新報１﹒０６３５╱３７，日圓最新報１３４﹒９２╱９３

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《公司業績》

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玖紙（０２６８９）中期盈轉虧蝕１４億元人民幣，不派息

新世界百貨（００８２５）中期盈轉虧蝕１﹒７億元，不派息

數碼通（００３１５）中期多賺１﹒８％至２﹒６億元，派息１４﹒５仙

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《公司資訊》

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中手游（００３０２）成為百度「文心一言」首批生態合作夥伴

百度（９８８８）已授權５０億美元股份回購計劃；去年經調整淨利潤２０６﹒８億元人民幣，

增１０％；百度李彥宏稱計劃將多項主流業務與文心一言整合

京東（０９６１８）打價格戰推「買貴雙倍賠」，對標拼多多百億補貼和天貓

中化化肥（００２９７）高健辭任首席財務官，王凌接任

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《國企紅籌》

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中國再保險（０１５０８）１月子公司原保費收入按年增４﹒９％

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《神州民企》

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中滙集團（００３８２）首財季收入增１９﹒９％，毛利增２０﹒９％；今財年收入目標１９億

元人民幣，資本開支５﹒５億元人民幣

陽光能源（００７５７）附屬訂立融資租賃安排

新東方（０９９０１）進一步購回２０２５年到期３億美元債券

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《中國要聞》

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百億私募鉅洲資產被投資人申請破產

北京今年供地計劃公布，總量與去年基本持平

上海交大、復旦高層調整，丁奎嶺、裘新齊由副職轉正

中國汽車進出口高峰論壇３月１０日在北京舉行

河南省長王凱與萬達集團董事長王健林會談

發改委表示加快推動企業復工達產，穩定擴大製造業投資

人行３０００億逆回購利率持平，淨投放９７０億

市場化轉融資業務試點上線首日平穩，規模共１０億元

上股登表示近２０家托管企業通過ＩＰＯ或借殼方式上市

農業部表示大力發展智慧農業和數字鄉村

中指院表示去年法拍房掛拍同比增３５％至６０﹒６萬套

內媒表示深圳樓市成交數據回升但市場仍處觀望情緒

農行於雄安新區推「連心貸」，情侶可為共同還款人

鐵礦石瘋漲，大商所今起限制鐵礦石期貨合約開倉量

５大行等銀行１１家理財子公司１月規模降８３００億

深交所表示２７日至３月１０日開展發行註冊制仿真測試

余承東重申華為不造車，問界不涉及２０萬元以下市場

傳內地要求關閉境內訪問境外ＣｈａｔＧＰＴ代理服務

復旦復華：公司未參與復旦大學類ＣｈａｔＧＰＴ研發

據報內地敦促國企停用四大國際會計師事務所

深圳落地跨境金融服務平台銀企融資對接首批試點業務

標普料今年地方債３﹒８萬億，有地方政府觸債務紅線

１月保險資管業協會登記產品規模５５７﹒２６億元

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９％，據報英特爾延後台積電芯片訂單

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《俄烏開戰》

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拜登在華沙發表俄烏戰爭一周年演說，指俄羅斯必敗

普京發表國情咨文，宣布暫停履行削減核武條約

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《國際要聞》

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南韓生育率創歷史新低，去年不到２５萬名嬰兒出生

日任Ｇ７主席國，欲推動成員「歡迎」福島核廢水排海

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《外圍經濟》

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亞馬遜與初創公司合作，力圖在ＡＩ市場分一杯羹

俄羅斯小麥豐收，有助抑制價格

新西蘭儲備銀行加息半厘及預期利率在５﹒５厘見頂

日本央行前官員認為央行會循序漸進加息

美國監管機構調查富國銀行通訊紀錄保留合規問題

老虎環球前合夥人Ｅｄｗａｒｄ自立門戶，最快３月推

聯儲局即將公布會議紀要，市場緊盯是否會繼續加息

蜆殼或出售歐洲零售天然氣及電力業務

諮詢業巨頭麥肯錫擬裁員２０００人，佔總數４﹒４％

太陽能行業面對材料價格波動的衝擊

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《大國博弈》

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中國外長表示亞太國家不應被迫「選邊站隊」

王毅稱中俄關係堅如磐石，經得起動盪的國際形勢考驗

美國財政部警告中國企業不要向俄羅斯提供支持

貿促會表示美國「惡名市場」名單是對中國企業惡意抹黑

中方外交部未有回應會否要求俄軍撤出烏克蘭

五角大樓最高中國事務官訪台，外交部表示反對台美往來

日媒表示中日安全對話時隔近４年後重啟

美國務卿譴責中國偵測氣球入侵，外交部斥：口出狂言

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《預算案》

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陳茂波：不撤樓市辣招，調低從價印花稅稅階助首置買家；料調整從價印花稅對樓市影響不大；

五年內私人住宅每年平均落成量逾１﹒９萬伙；未來５年提供可建不少於７﹒２萬伙私營房屋；

賣地涉１２幅住宅地，全年潛在土地建逾２萬伙

陳茂波：中小企融資擔保計劃申請期限延至明年３月底；今年不打算發行通脹掛鈎債券；向投資

推廣署提供一億吸引更多家族辦公室來港；向貿發局增撥５﹒５億元，助把握大灣區等機遇；擬

發行不少於５００億元銀債及１５０億綠債；基礎建設債券並非與交椅洲人工島項目掛勾

陳茂波：去年本港經濟收縮３﹒５％，樓價跌１５﹒６％；採中間偏鬆財政預算，支持經濟邁向

高質量發展；暫維持利得稅及薪俸稅率不變；為數碼港預留２﹒６５億，以配合發展智慧城市；

除下年度錄得赤字外，餘下四個年度均可達盈餘；預留３０億元推動加強人工智能等科研

陳茂波：向住宅用戶提供１０００元電費補貼，涉２９億元；向合資格人士發放相當於半個月的

綜援標準金額；子女基本免稅額及額外免稅額增至１３萬元；寬減利得稅，上限為６０００元；

寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為６０００元；寬減首兩季住宅物業差餉，以每戶１０００元

為上限；寬減首兩季非住宅物業差餉，每戶上限１０００元；派５０００元消費券，分兩期發放

，４月先收第一期；消費券金額減半，需平衡經濟復甦及財政負擔；為ＤＳＥ考生代繳考試費，

涉開支１﹒５１億元

陳茂波：加強支援有特殊需要學前兒童，涉１﹒７４億元；撥１﹒３５億支持港藝團和藝術家到

大灣區演出；旅發局動用逾２﹒５億元推廣大型旅遊盛事；長者社區照顧服務券試驗計劃恒常化

，涉９億元

陳茂波：向馬會徵收每年２４億元額外足球博彩稅；就住宅物業引入累進差餉制度，增７﹒６億

收入；每支香煙煙草稅加０﹒６元，冀降低吸煙率；加煙草稅已盡可能考慮對基層市民影響；徵

收額外足球博彩稅，馬會慈善撥款不能減少

陳茂波：吸引外地企業遷冊香港，將諮詢並提交立法建議；實施先進科企上市制度，就ＧＥＭ提

改革建議；引入「資本投資者入境計劃」，細節稍後公布；成立虛擬資產發展專責小組，向政府

提建議；推出搶人才措施，首要積推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台極培養和留住

本地人才；推動ＡＩ產業，就建立人工智能超算中心作研究；推動漁農業界升級轉型，制訂可持

續發展藍圖；推動綠色經濟，成立綠色科技及金融發展委員會；推廣和發展原授專利制度，續優

化知識產權制度；擬建航空商業園，探討在珠海建航空產業工業園；擬設立微電子研發院，推動

本港微電子發展；鼓勵電訊業投資基建，頻譜使用費可獲稅務扣除

陳茂波：未來五年是開創新局面關鍵期，對香港充滿信心；檢視代幣化債券發展潛力和前景，研

究政策措施；發揮國際創新科技中心優勢，加強海內外合作；經常開支升３﹒３％，維持公務員

編制零增長；維持政府債務佔本地生產總值比率較低水平；計劃興建三條策略鐵路及三條主要幹

道

陳茂波：金管局下月在港舉辦銀行監管國際會議；香港與內地擴展互聯互通機制，續探討擴容方

案

陳茂波料今年本港經濟實質增長３﹒５％至５％；料下年度赤字５４４億，財政儲備降至７６２

９億；料２０２４－２７年平均每年實質增長３﹒７％；料錄１３９８億元赤字，財政儲備降至

８１７３億

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《預算迴響》

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世邦魏理仕倡推更多工業地，鼓勵遷冊有利寫字樓需求

吸煙與健康委員會歡迎提高煙草稅，冀有效推動戒煙

德勤表示調整從價印花稅稅階令大部分首置人士受惠

戴德梁行表示政府調低首置印花稅帶動成交量回升

政府徵收額外足球博彩稅，馬會指削競爭力損害香港

會財局歡迎加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心

港交所（００３８８）支持政府發展金融市場計劃，續提升上市機制

畢馬威歡迎政府發放５０００元消費券，倡推吸納移民措施

葉劉稱預算案全面進取，額外足球博彩稅可增稅收

韋萊韜悅表示優化員工體驗和福利是贏得香港人才的關鍵

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示支持政府續派電子消費券

梁志堅稱調整從價印花稅階刺激作用不大，促全面撤辣

Ｕｂｅｒ歡迎推動電動的士應用措施

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ與商戶籌備推出消費優惠

中原按揭表示調整印花稅利首置客，倡上調利息扣稅上限；中原料減辣惠及八成交投，帶動整體

樓價多升１－２％

冼漢廸稱歡迎推進金融科技基建項目及加大對初創投資

利嘉閣表示調整印花稅率利好交投，遷冊機制帶動需求

匯豐表示有助吸引人才投資者，為香港競爭力提供路線圖

友邦香港表示歡迎政府計劃發行銀色債券及綠色零售債券

大灣區航空歡迎預算案以不同政策協助航空業復甦

渣打表示會配合預算案協助招商引資，續增聘海內外人才

澳洲會計師公會表示減糖引資令整體財政保持穩健

美聯移民表示全新資本投資者入境計劃助港補充人才庫

致同表示支持加快數碼經濟，促進一步推動綠色經濟轉型

證監會歡迎香港發展國際綠色科技及金融中心的建議

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《其他消息》

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民主黨春茗再延期，酒樓緊急維修暫停晚市

入境處宣告賀建奎高才通簽證無效疑涉虛假陳述，會進行刑事調查

李家超歡迎深圳市政府和企業在港發行離岸人民幣債券

黃錦輝稱高才通推行過急，政府有不足但反應快

深股通全日流出不足１億元，外資結束連續四日淨流入；滬股通全日流出２４﹒３億元，外資淨

流出４７億元

「太空卡」登記限期明屆滿，電訊商將發最後登記提示短訊

活力午餐表示今日恢復供應飯盒予各學校，加強食物品質監控

韓媒表示南韓下月起取消對中國入境旅客的核酸檢測要求

跨境小學生今起回港上課，復業校巴僅及疫情前四分一

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