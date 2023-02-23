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23/02/2023 11:37

【預算迴響】匯證：預算案調低從價印花稅利好樓市，首選九置希慎

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府公布最新一份《財政預算案》，匯證發表研究報告指，最
新的財政預算對房地產行業略有利好，雖然本港樓市辣招保持不變，但降低從價印花稅應有助改
善房地產市場情緒，特別是大眾市場，但實際影響則微乎其微，不太可能推動對發展商進行重估
，這可能預示著對該行業有利的政策立場，而連續第三年派發電子消費券屬重要驚喜，或有助於
支持本地零售市場的復甦。
　　該行表示，依次看好行業為零售、住宅及辦公室，更喜歡零售業主而不是住宅開發商，預計
零售業主剛剛進入重估周期的早期階段，同時租金上漲，而發展商正處於資產重新定價周期的後
期階段，但認為寫字樓業主的吸引力下降，在零售業主中的首選九龍倉置業（０１９９７）、希
慎興業（０００１４）及恒隆地產（００１０１），均予「買入」評級。（ｂｎ）
　
表列該行予相關股票最新目標價及評級：
　　公司　　　　　　　　　　　目標價（港元）　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　５３　　　　買入
　　恒隆地產（００１０１）　　　１８﹒９　　　買入
　　希慎興業（０００１４）　　　３１﹒５　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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