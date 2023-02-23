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23/02/2023 07:50

《國金頭條》聯儲局會議紀要凸顯鷹派立場，美股乏力標普連跌４日

　　《經濟通通訊社２３日專訊》周三（２２日）公布的美國聯儲局２月政策會議紀要顯示，官
員們決心繼續加息以遏制通脹。美股繼續承受下行壓力，標普５００連跌４個交易日，處於
４０００點大關之下。
　　道指下跌８４﹒５點，或０﹒３％，報３３０４５﹒０９點。標普５００下跌６﹒２９點，
或０﹒２％，報３９９１﹒０５點。納指上漲１４﹒７７點，或０﹒１３％，報
１１５０７﹒０７點。
　　聯儲局會議紀要顯示，與會者認為「有必要繼續保持限制性政策立場，直至未來數據讓人確
信，通脹率持續滑向２％目標，這很可能需要一定時間。」
　　一些鷹派官員更表示，貨幣政策立場的「限制性程度不夠」，可能會拖累近期在緩和通脹壓
力方面取得的進展。他們暗示準備進一步加息，將利率提高至超過１２月預測的５﹒１厘。
　
＊美匯指數接近６周高位＊
　
　　市場預測，聯儲局未來３次會議均會加息２５基點，至５﹒３厘，比當前利率高出近７５基
點。美匯指數獲得動力，紐約尾盤漲０﹒４０％，至１０４﹒５９，接近６周高位。
　　美元兌日圓基本持平於１３４﹒９６。澳元兌美元下跌０﹒７％，至０﹒６８０５，一度觸
及１月６日以來最低水平。歐元兌美元下跌０﹒４％，至１﹒０６０２，是１月６日以來最低。
英鎊貶近０﹒６％，至１﹒２０４３。
　　黃金期貨價格受壓，紐約期金跌０﹒１％，收每盎司１８４１﹒５美元，為１月初以來最低
。原油續挫，延續年內最長跌勢。紐約期油６連跌，失守每桶７４美元。布蘭特期油跌２﹒４５
美元，報每桶８０﹒６０美元。（ｊｆ）

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