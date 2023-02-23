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即市新聞

23/02/2023 14:18

《出旗制勝－麥穎儀》阿里今日公布業績，百度低開後迅速獲承接

　　《出旗制勝》恒指近日走勢反復向下，整體趨勢受壓，與下方２５０天線約２００００點水
平距離逐漸拉近，逼近１月初水平，自高位回調逾２０００點。投資者如看好恒指，或可留意恒
指購２９２６１，行使價２１５００點，實際槓桿１２﹒６倍，換股比率６５００兌１，
２０２３年６月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽１１２９０，行使價１８６００點，實際
槓桿９﹒３倍，換股比率８８００兌１，２０２３年６月２９日到期。　
　　阿里巴巴（０９９８８）今日（２３日）即將公布第三季度業績，股價近期逼近２５０天牛
熊分界線水平，股價自上周五（１７日）再次跌穿百元關，暫時連跌４日。隨著大市逐步喘定，
阿里今日亦見止跌回升，最多曾升３﹒６％，一度重返９６元之上。而根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ
樂觀╱悲觀情緒資金流專業數據，本周輪場樂觀資金流顯著增加，在２１至２２日分別有接近８
成及９成輪證資金為樂觀資金。投資者如看好阿里，或可留意阿里購２９９４３，行使價
１１８﹒９８元，實際槓桿６﹒６倍，換股比率５０兌１，２０２３年６月２９日到期；如看淡
，或可留意阿里沽２９６８２，行使價８４﹒９５元，實際槓桿３﹒６倍，換股比率１００兌１
，２０２３年８月３０日到期。
　　百度（０９８８８）上日收市後公布第四季業績勝市場預期並宣布計劃進行最多５０億美元
股份回購。但其後有日媒報道指中國禁止科技巨頭向客戶提供ＣｈａｔＧＰＴ服務。百度股價今
早低開近３％，不過開市後迅速獲承接急彈，中段一度轉跌為升。投資者如看好百度，或可留意
百度牛５２９４１，收回價１２８元，槓桿比率８﹒７倍，換股比率５００兌１，２０２３年
１２月２８日到期；如看淡，或可留意百度熊５３６４４，收回價１５５元，槓桿比率７﹒５倍
，換股比率５００兌１，２０２３年１２月１日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀

　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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