《出旗制勝－麥穎儀》阿里今日公布業績，百度低開後迅速獲承接

《出旗制勝》恒指近日走勢反復向下，整體趨勢受壓，與下方２５０天線約２００００點水

平距離逐漸拉近，逼近１月初水平，自高位回調逾２０００點。投資者如看好恒指，或可留意恒

指購２９２６１，行使價２１５００點，實際槓桿１２﹒６倍，換股比率６５００兌１，

２０２３年６月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽１１２９０，行使價１８６００點，實際

槓桿９﹒３倍，換股比率８８００兌１，２０２３年６月２９日到期。

阿里巴巴（０９９８８）今日（２３日）即將公布第三季度業績，股價近期逼近２５０天牛

熊分界線水平，股價自上周五（１７日）再次跌穿百元關，暫時連跌４日。隨著大市逐步喘定，

阿里今日亦見止跌回升，最多曾升３﹒６％，一度重返９６元之上。而根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ

樂觀╱悲觀情緒資金流專業數據，本周輪場樂觀資金流顯著增加，在２１至２２日分別有接近８

成及９成輪證資金為樂觀資金。投資者如看好阿里，或可留意阿里購２９９４３，行使價

１１８﹒９８元，實際槓桿６﹒６倍，換股比率５０兌１，２０２３年６月２９日到期；如看淡

，或可留意阿里沽２９６８２，行使價８４﹒９５元，實際槓桿３﹒６倍，換股比率１００兌１

，２０２３年８月３０日到期。

百度（０９８８８）上日收市後公布第四季業績勝市場預期並宣布計劃進行最多５０億美元

股份回購。但其後有日媒報道指中國禁止科技巨頭向客戶提供ＣｈａｔＧＰＴ服務。百度股價今

早低開近３％，不過開市後迅速獲承接急彈，中段一度轉跌為升。投資者如看好百度，或可留意

百度牛５２９４１，收回價１２８元，槓桿比率８﹒７倍，換股比率５００兌１，２０２３年

１２月２８日到期；如看淡，或可留意百度熊５３６４４，收回價１５５元，槓桿比率７﹒５倍

，換股比率５００兌１，２０２３年１２月１日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀

》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

