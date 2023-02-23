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即市新聞

23/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已動用兩筆注碼超短線投機造好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和向好。本周二（２１日）晚美股的顯著跌勢支持港股淡友昨早（２２日）甫開市便發力再
攻，但好友於早市中段大舉反撲，大市曾經倒升。出現全日低位前，筆者坐言起行，入市超短線
造好投機造好。再次提醒大家，這絕非短線投機，中線至超長線投資的建議，持貨時限只為即市
至一星期；一星期過後是否續期，須按到時的形勢而定。
　　因此，若各位打算跟隨筆者入市，卻不跟隨離場計劃行事，請勿參考有關買賣建議。港股已
跌至非常接近自去年１０月３１日低位起升幅的０﹒３８２倍量度跌幅水平，除非投資氣候急速
轉淡，本欄認為（ｂ）浪反彈已經或即將展開的可能性非常大，但其後仍會有（ｃ）浪下跌過程
。可以告知大家的，為筆者分批入市的造好行動已經動用了兩筆注碼，仍有第三筆，但不會貿然
動用。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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