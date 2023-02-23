《行內行外－梁崇讓》消費券、生活券、生活金、佣金，皆無望？

《行內行外》踏入兔年，港股走勢有如兔子跳躍走動，先以紅盤高開嘗試挑戰２３０００點

高位，但當通關和全面通關的好消息相繼傳出和落實後，大市卻出現回吐壓力，更跌穿

２２０００點水平。近日因美國擊落中國氣球，中方向美國提出抗議，美國國務卿布林肯取消及

延遲訪問中國， 令中美關係再度陷入緊張，港股更插穿２１０００水平。毫無疑問全面通關的

消息為香港經濟復甦打了一枝強心針，普遍來說工商界皆對今年的經濟增長都抱樂觀態度，料就

業市場也會因此而好轉。更有分析家指出，中國改變了防疫策略，今年經濟增長有望重回升至

５％以上，這將會帶動周邊各國的經濟增長的動力。

雖然經濟學者有此憧憬，但全球大企業卻仍不斷傳來裁員的消息，尤其金融業去年已不斷傳

出裁員，踏入１月，微軟、ＩＢＭ、高歌、ＰａｙＰａｌ、Ｔｅｓｃｏ、Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ

Ｆｏｏｄｓ也先後削減人手，全球最大網購平台亞馬遜更出現八年來首度虧損，同時國際貨幣

基金組織也呼籲各國央行應維持較高的息口來遏止通脹，這是否意味國際大型企業都不看好全球

未來的經濟前景？料通脹短期也難以回落，甚至擔憂美國在息口和通賬的壓迫下，美國將面臨經

濟衰退的風險。此外美元的強勢會否逆轉，各國會否逐步去美元化？甚至去美國化？美債務上限

會否無限擴大？美債價格的走向和美債的公信力會否減退？各國地緣政治風險會否升溫？這等一

連串因素必成為今年政經市場的焦點，那投資者便要加倍留意啊！



＊香港真可完全回來？＊



香港方面，防疫政策正在加快放寬，現時基本可算已是全面通關，經濟較疫情時轉好應是理

所當然的，香港是外向型經濟城市，經濟要完全復常，總要靠外來資金和外來遊客的消費，當然

更是少不了大量內地同胞的自由行。特區政府為了吸引海外遊客來港消費，更向海外人士大耍金

錢噱頭和贈送飛機票，以「香港回來了」作為宣傳口號。但從政府官員的口吻和坊間市民所得的

訊息，香港要完全回復到疫情前的光景，仍需一段較長時間。雖然有報導指廣東道名牌商品店重

現人龍，但卻另有報導指香港在接待旅行團時，無論交通、飲食和人手配套的安排根本無法配合

，香園圍口岸車位安排也出現混亂現象。有報導指估不到最快復甦的行業竟然是螞蟻搬家式的水

貨行業，是諷刺還是有心挖苦呢？

據悉香港的入境人數與澳門相比，仍是相差很遠，報道指內地第一批赴澳門遊客多達３﹒２

萬人，而香港則只有約５０００人，如屬實情，特區政府的宣傳和銀彈攻勢是否有浪費之嫌？此

外，港幣與美元掛勾，美元的走向對香港的零售、旅遊和貿易也有一定的影響，加上中美關係再

現緊張，美對中港的打壓和制裁仍未停止，因此１月中「行內行外」刊登了標題「放寬容易復常

難」的文章。目前香港除了樓價仍是偏軟調整外，股票市場在大幅回升後正反覆波動，中港美經

濟和股市以及美元美債的未來走向和價值等等都存在不明朗，而分析家的看法也出現兩極之別，

那香港能否真可完全回來？似乎還只是喊喊口號和大肆宣傳罷了！



＊消費券＝生活券＊



回說香港社會問題，經歷三年多的疫情，經濟下滑，失業率上升，基層市民的生活受到極大

影響，消費模式也有所改變，網購和外賣成為主流，昔日香港閙市旺地今日吉舖處處，而近年興

起的兩餸飯店卻比比皆是，兩餸飯的價錢確可為民紓解一點生活財困，坦白說富人每月的收入，

消費十萬八萬對他們影響不大，但基層市民就必需節衣縮食去過苦日子。這幾年特區政府派發消

費券可算是能解基層市民燃眉之急，據了解消費券對基層市民來說，其實可以算是「生活券」，

他們把消費券的大部分金額都用在日常生活開支上，根本沒有多餘的金錢花在其他的消費上。

有官員聲稱消費券對刺激香港經濟效用不大，但高官們有沒有想過原來政府的消費券其實是

基層市民的「生活救命券」呢？現時基層市民所感受到的是加風四起，打工仔手持的強積金有如

水瓜打狗，並不是經濟已復常啊！此外，有報導指香港過去三年用了６０００億港元抗疫，其中

保就業計劃備受批評，這變相給予大財團連鎖店最多受惠，至於政府所派發可多次性使用和清洗

的口罩除了初期有部分官員使用外，街上鮮見市民用上，現在更不用說了，這些開支可說是浪費

了嗎？有急市民所急嗎？而消息指廣東省抗疫只用了１７００億港元，相比之下香港抗疫支出相

比整個廣東省多出了３倍，香港現時人口只有約７５０萬，廣東省人口卻有約１﹒２５億，如以

人口和地域面積相比，香港的抗疫支出和其成效是否對稱？還是由學者和評論家以及市民大眾來

評分吧！

如今政府還向外來訪客大派飛機票，各政策局仍多次要求立法會撥款增加編外職位，這算是

大花筒還是「睇餸食飯」、「量入為出」呢？反之最直接幫助基層市民的抗疫德政「生活救命券

」可能被削減或歸「零」，這甚叫基層市民不失望呢？那基層市民只好將褲頭再拉緊一點了。既

然有關當局也開聲表明香港要完全復常仍要一段時間，那政府所派的消費券仍將是基層市民的基

本生活開支券，真希望已獲加薪、享有高薪厚祿、不愁生活的高官們貼地點，多體察民情啊！



＊後記＊



俗語有云：新官上任三把火，新一屆特首上任後確是動作多多，先後舉辦多項國際盛事和加

快對外放寬防疫政策，兔年前後更逐步與內地全面通關，特首和財爺先後出訪中東宣傳香港的價

值，並介紹香港優勢及開拓商機，目的是為了要做到「香港回來了」，期間更與沙特及阿聯酋交

換了備忘錄和意向書，並表示下一站外訪地點將是東盟以及大灣區各城市，期望可盡快加入

ＲＣＥＰ以增強香港的競爭力，有消息指中國兩地全面通關，旅客明顯增多，多家國際知名品牌

商品的銷量急增，尖沙咀廣東道名牌店再現人龍，這無疑對本港的零售和旅遊業打了一枝強心針

，相繼地也會帶旺本港的飲食業。

至於金融業又如何呢？特首和財爺分別外訪中東，金融業是香港經濟支柱之一，自然要大力

宣傳推廣香港的金融優勢，中東國家蘊藏大量黑色黃金，近年經濟蓬勃發展，中東的資金和企業

便成為各地資本家和投資銀行爭奪的目標，今次特首的出訪，港交所（００３８８）行政總裁也

有隨行，相信也是為了爭取在中東設立辦事處和游說沙特阿美以及其他中東企業來港上市，有特

權大判地位的港交所在兩地政府的支持下，每年可保持盈利已是順理成章的事，至於分判下來的

中介持牌法團和客戶主任，只能繼續互相以惡性競爭的手法來爭奪市場份額了。

據港交所數據顯示，港股Ａ組持牌法團的市佔率，截至去年１２月為６７﹒２１％，按年增

加６﹒８５％；Ｂ組和Ｃ組持牌法團市佔率按年則分別下跌５﹒５７％及１﹒２８％，顯示Ａ組

持牌法團的市佔率持續上升，近日有媒體更以「中港通關無幫助，龍頭霸市場，監管成本高，一

年５０券商倒閉，結業潮未止」大字標題來形容國際金融中心持牌中介人的經營狀況，可真是可

圈可點了，也有調查指出去年本港７２％持牌法團出現虧損，６１％無意增聘人手，有特權的港

交所自然不同，可以增聘人手到世界各地，包括內地開設辦事處發展業務，但香港本土持牌法團

便不可能了，除了資金外，法規嚴謹更是致命因素。

日前中國證監會發布《證券經紀業務管理辦法》自２０２３年２月２８日起施行。早已在

２０２１年第７次中國證券監督管理委員會委務會議審議通過發布，期間已經歷近兩年，違規的

活動應早已收斂，本工會「行內行外」文章早也多次提及香港有關當局遲遲沒有就此進行解讀，

也沒表示此等活動是否屬於違規，近日中證監發聲落實執行日期，多間內地和本土持牌法團立即

作出反應，宣布立即暫停內地人開戶，甚至只能進行平倉，以等待有關當局釐清相關法規或有更

清晰的指引，雖然內地有關當局立即發出指引釋疑，有業界人士更稱此對業界影響不大，真的嗎

？記得當年同樣有業界人士稱「撤銷最低佣金制」對業界收入影響不大，更以「餅大了！大家都

有得吃」的道理來解說，但到今天，試問餅是誰可以吃得多？誰沒有得吃呢？當然最不幸的仍是

一直只靠證券佣金收入的業界從業員，他們的收入足襟見肘，嚴格來說該些佣金是他們的「生活

金」，現已變成「零生活金」，相信業界從業員寧要「生活金」也不願意收取「生活券」的，最

悲哀的是這種現象一直沒有被有關當局、議員、勞工組織和社會人士關注，相信這群被遺棄的金

融業弱勢群體跟那「共同富裕」概念真是越走越遠了！



註：財爺體恤民情再派發５０００元消費券（生活券）非常合情合理，真望明年香港經濟重

回正軌，基層市民也可過正常的生活，不需要（生活券）了，對金融證券及期貨從業員來說，當

然希望可以恢復（生活金）最低佣金制度了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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