《缸邊隨筆－石鏡泉》災了？

《缸邊隨筆》昨文《三月股災？》，估不到前晚美股就小災了。之後再災不災，看來還有些

可跌。



周二（２１日）晚美市場大跌，股跌、債跌、金跌，只得美匯升。股跌還跌得很徹底，

ＮＹＳＥ的Ｔｉｃｋ Ｉｎｄｅｘ（上升的跳動與下跌的跳動）基本上自開市起就是只跌不升，

而小股是周二晚最大的跌家，而納指就是第二大跌家。



標普５００就跌穿４０００並下試２００天線支持，而道指就跌回了今年以來的升幅。而無

盈利的科技股就跌到了自１月２６日以來的水平，亦是自２月高位下跌了１６％。



在美息方面，美國的公司債ＥＴＦ價則跌至今年來的低位。十年期美債息則急速上升至幾達

４％，也是自去年１１月１０日美國公布ＣＰＩ時的高位。



美匯則見回升，比特幣則基本橫行。而金價則基本走下。



為甚麼美國金融市場會一下子反艇？



高盛有講，在近數月，有不少沽空者要冚倉，激使美股迭連上升，但……



＊市場擔心息升 當前美股勢危＊



Ｂｕｔ ｂｙ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｌａｓｔ ｗｅｅｋ， ｔｈｉｎｇｓ

ｓｈｏｗｅｄ ｓｏｍｅ ｓｉｇｎｓ ｏｆ ｓｔａｌｌｉｎｇ﹒ Ｉｔ ｆｅｌｔ

ｌｉｋｅ ｔｈｅ ｔｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｐｉｖｏｔｅｄ ｔｏ

ｒｅｎｅｗｅｄ ｃｏｎｃｅｒｎｓ ａｒｏｕｎｄ ｒａｔｅｓ， ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ

ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ﹒ Ｌａｓｔ ｗｅｅｋ ｓａｗ ｔｈｅ ｂｉｇｇｅｓｔ

ｓｅｌｌｉｎｇ ｂｙ ｈｅｄｇｅ ｆｕｎｄｓ ｉｎ ｓｅｖｅｎ ｗｅｅｋｓ， ｗｅ

ｂｅｇａｎ ｔｏ ｓｅｅ ｔａｃｔｉｃａｌ ｓｈｏｒｔｓ ｂｅｉｎｇ ｒｅｓｅｔ

ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｌａｒｇｅｒ ｉｎｄｅｘ ｈｅｄｇｅｓ ｂｅｉｎｇ ｌａｉｄ

ｏｕｔ ａｎｄ ｗｅ ｓａｗ ａ ｍａｒｋｅｄ ａｎｄ ｓｉｚｅａｂｌｅ ｔｕｒｎ

ｉｎ ｒｅｌａｔｉｏｎ ｔｏ ｎｏｎ ｐｒｏｆｉｔａｂｌｅ ｔｅｃｈ， ｒｅｔａｉｌ

ｆａｖｏｒｉｔｅｓ ａｎｄ ｈｉｇｈｅｒ ｂｅｔａ ｓｅｇｍｅｎｔｓ ｏｆ ｔｈｅ

ｍａｒｋｅｔ﹒



繙譯過來是：市場又再擔心息升，美經濟增長不繼及衰退將來，不少對沖基金開始沽貨，是

近７個星期以來沽得最兇的，所有散戶熱衷的無盈利之科技股、高頻波動股都跌。



周二美股之跌是必然之選，因為昨文已指出了，當前的美股是勢危，星星之火，足以燎原。



美股所經歷的，對中港股市也有拖後腿作用，至於會拖多少，看阿爺怎管控國內經濟了。《

資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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