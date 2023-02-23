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23/02/2023 07:54

渣打（０２８８８）倫敦再回購１０萬股，涉資７１５﹒６萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》渣打集團（０２８８８）昨日再在倫敦交易所回購１０萬股，
每股作價７﹒５４６０英鎊至７﹒５９４０英鎊，總值約７５﹒７萬英鎊（約７１５﹒６萬港元
）。
　　渣打日前公布由今年２月２０日起至不遲於９月２９日，在英國展開新一輪１０億美元股份
回購計劃，回購的股份將予註銷。渣打至今回購約１９﹒９６萬股。（ｍｈ）

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