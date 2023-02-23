《專家之言－黃德几》中通快遞料受惠復常，１００天線失而復得

《專家之言》內地放寬防疫政策，各行各業逐步復常，宏觀經濟環境逐步復甦。國家郵政局

監測數據顯示，截至今年２月８日，今年中國快遞業務量已超過１００億件，僅用３９日；數據

亦顯示，自２月份以來，日均快遞業務量超過３﹒３億件。中通快遞（０２０５７）的主要收入

來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，包括包裹分揀和幹線運輸服務。２０２２年第三季度，包

裹量為６３﹒６８億件，按年增加１１﹒７％；市場份額擴大１﹒３個百分點到２２﹒１％。



＊去年第三季純利增６５％，擬５月轉港雙重主要上市＊



２０２２年第三季度，集團的收入８９﹒４５億元（人民幣．下同），按年上升２１％，調

整後息稅折攤前收益（ＥＢＩＴＤＡ）升５２﹒３％至２９﹒９８億元，純利增加６５﹒１％至

１８﹒９６億元。期內，毛利率由２０２１年同期的 ２１﹒２％改善６﹒１個百分點至

２７﹒３％，經營利潤率上升５﹒９個百分點至２４﹒３％。２０２２年第三季度，集團核心的

快遞服務收入增加２２﹒７％至８２﹒５５億元，佔總收入的９２﹒３％，主要由於包裹量增加

１１﹒７％，以及單票價格增長９﹒９％。

截至２０２２年９月底，集團自有幹線車輛數量為約１１０００輛；分揀中心的數量為９７

個，其中８６個由公司運營，１１個由公司網絡合作夥伴運營。集團預計２０２２年的全年包裹

量將在２４３億至２４７﹒４億件的區間，按年增加９％至１１％。另外，集團已就主要上市轉

換向香港聯交所提出申請，並收到收悉確認，生效日（即主要上市轉換生效的日期）預期為

２０２３年５月１日，惟須獲香港聯交所批准。主要上市轉換生效後，公司將於香港聯交所和美

國紐交所雙重主要上市。



＊短線走勢料改善，１９２元以下可吸納＊



走勢上，今年２月２日升至２３５﹒８元（港元．下同）遇阻回落，形成下降軌，失守多條

主要平均線，惟昨日（２２日）１００天線失而復得，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差

距收窄，短線走勢料有改善，宜候低１９２元以下吸納，反彈阻力２３５﹒８元，不跌穿１８０

元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股

份）



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