【領展供股】領展會跌穿供股價？若下試３１元，市場掃貨好過供股

《經濟通通訊社２３日專訊》領展（００８２３）供股，今日收市後除權，明天（２４

日）買入領展，已經沒有供股權。

巧合地，見有專欄指「領展是次供股包銷商竟然有摩通在內，摩通從來是無寶不落，這次參

與包銷是否意味著看好領展前景，但要提醒投資者一點，從來摩通接貨的股票都是１０隻穿９隻

，而且穿的也是２０多３０％的穿，剩下的一隻也是險守接貨價而已，假設推斷成立，領展很有

可能會下試３１元附近，就算表現好的也要一試４４元附近的位置。」



＊領展指供股主因著眼長遠發展＊



若所言屬實，領展真的下試３１元附近，則無必要參與供股，在市場掃入領展便可，建議投

資者買入比供股股份多四成的持股，即係你要供１萬股，則在市場掃入１﹒４２萬股，所需資金

與４４﹒２元供１萬股領展付出的資金相若。

領展宣布供股後，行政總裁王國龍在網上會議表示，是次供股主因著眼投資組合長遠發展。

因為預期利率正常化，資產出現重新定價機會，料未來一、兩年，公司將有不少投資機會，供股

令公司有更強資本及更大能力捕捉相關機會，如早前計劃收購的新加坡物業。

王國龍續指，供股亦可予公司與資本合作夥伴攜手，促進公司循「３﹒０戰略」進入下一階

段發展，提升公司投資組合，以及擴大資產規模，淨負債比率料降至２０％以下，加上所籌得資

金部分用作償還債務，將減少利息支出成本，有助提升派息。



＊匯控曾１２供５，股價季瀉四成＊



翻查資料，過往大藍籌供股亦時有發生，匯控（００００５）於２００９年宣布，按２８元

１２供５大比例供股籌集逾１０００億元，拖累股價創逾１３年新低，驚見３３元低位（除淨價

為２７﹒９元）。股評人胡孟青於電視直播節目看到Ｕ盤時段「慘況」後，更按捺不住淚灑直播

室，「一哭成名」。

當年，匯控首季股價急瀉近四成，是最差表現藍籌股。供股之後，匯控調整業務策略，著重

發展內地及新興市場，同時亦計劃於上海以Ａ股上市，更高調將行政總裁辦公室搬回香港。匯控

的改變得到市場認同，及後股價回升。



（領展供股系列之四） （ｋｙ）

