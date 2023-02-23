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23/02/2023 12:07

恒指半日高收１１０點報２０５３４，聯想升逾７％，創科跌逾４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數個別發展，道指跌８４點，港股先跌後升，恒生
指數半日收報２０５３４，升１１０點或０﹒５４％，主板成交５７０﹒１２億元。恒生中國企
業指數報６９１０，升７７點或１﹒１４％。恒生科技指數報４１８５，升８５點或２﹒０７％

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升３﹒４元或０﹒９６％，成交４４﹒８６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒５元，升２﹒５５元或２﹒７４％，成交２４﹒５億元；美團收報
１４０﹒４元，升０﹒４元或０﹒２９％，成交１５﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　聯想集團（００９９２）收升７﹒２７％，報７﹒３８元，該股成交約７２４５萬股，涉資
５﹒２４億元，盤中高見７﹒４元，最低見６﹒９元；網易（０９９９９）升４﹒４２％，收報
１３９﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒９９％，收報９６﹒４元；海底撈
（０６８６２）升３﹒３５％，收報１９﹒７２元。
　　另外，創科實業（００６６９）逆市收跌４﹒４９％，報８８﹒３５元，該股成交約９００
萬股，涉資８﹒１２億元，盤中高見９４﹒４５元，最低見８７﹒８５元；信義玻璃
（００８６８）跌２﹒９１％，收報１６元。（ｋｙ）

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