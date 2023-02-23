恒指半日高收１１０點報２０５３４，聯想升逾７％，創科跌逾４％

《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數個別發展，道指跌８４點，港股先跌後升，恒生

指數半日收報２０５３４，升１１０點或０﹒５４％，主板成交５７０﹒１２億元。恒生中國企

業指數報６９１０，升７７點或１﹒１４％。恒生科技指數報４１８５，升８５點或２﹒０７％

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恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升３﹒４元或０﹒９６％，成交４４﹒８６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒５元，升２﹒５５元或２﹒７４％，成交２４﹒５億元；美團收報

１４０﹒４元，升０﹒４元或０﹒２９％，成交１５﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

聯想集團（００９９２）收升７﹒２７％，報７﹒３８元，該股成交約７２４５萬股，涉資

５﹒２４億元，盤中高見７﹒４元，最低見６﹒９元；網易（０９９９９）升４﹒４２％，收報

１３９﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒９９％，收報９６﹒４元；海底撈

（０６８６２）升３﹒３５％，收報１９﹒７２元。

另外，創科實業（００６６９）逆市收跌４﹒４９％，報８８﹒３５元，該股成交約９００

萬股，涉資８﹒１２億元，盤中高見９４﹒４５元，最低見８７﹒８５元；信義玻璃

（００８６８）跌２﹒９１％，收報１６元。（ｋｙ）

