《盤後部署》恒指悶跌７２點，創科遭沽空狙擊惟錄大額淨主動流入

《經濟通通訊社２３日專訊》美國持續加息預期上升令市場憂慮，美元轉強，隔晚美股受壓

。港股繼續受累於港匯弱勢，加上今日收市後有多隻藍籌股公布業績，投資氣氛淡靜，恒指今早

低開８３點後反覆上落，高見２０６０１，低見２０３２３，最大波幅僅２７８點。

港股全日總成交繼續只有約１０２６億元，恒指收報２０３５１，跌７２點或跌０﹒３５％

，主板成交１０２６﹒６２億元。國企指數收報６８５９，升２７點或升０﹒４０％。科技指數

收報４１４９，升４８點或升１﹒１８％。



＊港交所績後微升，阿里網易績前收高＊



港交所（００３８８）中午收市後公布２０２２年第四季及全年業績，全年純利

１００﹒７８億元，按年跌１９﹒６％，符合市場預期；派第二次中期息３﹒６９元，較去年同

期減少１２％。股價在午市一度升至全日高位３３３﹒８元，隨後升幅收窄，最終收報

３２７﹒６元，微升０﹒２元。

除港交所外，另有多隻藍籌於今日公布業績，績前股價漲跌互見；阿里巴巴（０９９８８）

升２﹒３７％，報９５﹒１５元；網易（０９９９９）升４﹒１２％，報１３９﹒１元；新地

（０００１６）跌１﹒０７％，報１１０﹒７元；新世界（０００１７）跌０﹒４７％，報

２１﹒２５元；銀娛（０００２７）升０﹒２９％，報５１﹒９元。



＊沽空機構指創科隱藏數以十億美元開支＊



創科實業（００６６９）繼昨日大跌近７％失守２５０日牛熊線後，今日午後傳出消息，沽

空機構Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發表針對創科的沽空報告，預期創科潛在跌

幅達６０％至８０％。報告指，創科過去十多年來，一直涉嫌透過操控會計來誇大利潤，製造完

美的利潤率曲線。而且在全球收入超過１０億美元的上市企業中，創科是唯一可以連續十年，毛

利率每半年都能上升的公司。

報告揭發，創科實現每半年毛利率均衡增長的方法，是將價值數以十億美元計的日常開支，

年復一年地放入各種資產帳戶之中，將有關成本隱藏或推遲數年。報告指，創科正面臨經營困難

，而這批隱藏起來的成本開支即將在此艱難時期爆發出來，預期當這些隱藏成本出現時，創科

２０２３年業績將會是一個「災難」。

創科中午收跌４﹒４９％，但下午開市後崩跌，跌幅最多擴大至逾１９％，低見７４﹒６元

的近４個月新低。最終股份於２：５７ｐｍ停牌，停牌前跌１８﹒９７％，報７４﹒９５元；成

交３７２５﹒９４萬股，涉資３０﹒４４億元。



＊停牌前共錄得淨主動流入逾２﹒３３億元＊



創科將於下周三（３月１日）公布２０２２年全年業績，沽空報告於此時出爐實在引發市場

無限聯想。美國向來是創科的主要市場，所以近年股價主要受美國經濟數據影響。近期美國加息

預期上升拖累美股表現，故創科近期股價亦偏弱，昨日亦要跌近７％，為最差表現藍籌。

儘管近期股價偏弱，但據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，包括今日在內，創科５天平均整

體主動買沽比率為５８比４２，大戶主動買沽比率為８４比１６，散戶則為５１比４９，可見資

金積極入市。單計今日，全日整體主動買沽比率亦達５５比４５，更錄得超過２﹒３３億元的資

金淨主動買入。今日創科遭沽空金額為２﹒４７億元，佔成交金額約３０％。

今日創科最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，錄得淨被動買入資金近１﹒２６億元，比第

二名中信里昂的淨被動買入３３４２萬元多出超過三倍，據系統顯示富瑞金融集團為港資券商。

創科至截稿前除停牌消息外，尚未公布進一步消息，暫時亦未知明早會否復牌，一切仍有待

創科的正式回應。走勢上，創科已跌穿所有移動平均線，股價亦已直逼去年１０月低位７２﹒７

元。（ｈｃ）

