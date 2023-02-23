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23/02/2023 11:10

【國際要聞】南韓政府就日核污水排海表態，將驗證是否符國際標準

　　《經濟通通訊社２３日專訊》南韓尹錫悅政府就日本福島核污水排海計劃表態，表示將「加
以驗證，保障污水處理符合國際標準」。
　　南韓國務調整室、原子力安全委員會、科學技術資訊通信部、海洋水產部、食品醫藥品安全
處周四（２３日）發布聯合新聞稿，表示將基於國民健康和安全至上原則，繼續驗證廢水是否按
照科學、客觀、安全，且以符合國際法、國際標準的方式淨化。（ｊｆ）

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