【國際要聞】南韓政府就日核污水排海表態，將驗證是否符國際標準

《經濟通通訊社２３日專訊》南韓尹錫悅政府就日本福島核污水排海計劃表態，表示將「加
以驗證，保障污水處理符合國際標準」。
南韓國務調整室、原子力安全委員會、科學技術資訊通信部、海洋水產部、食品醫藥品安全
處周四（２３日）發布聯合新聞稿，表示將基於國民健康和安全至上原則，繼續驗證廢水是否按
照科學、客觀、安全，且以符合國際法、國際標準的方式淨化。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞23/02/2023
陳茂波出席電視論壇 市民指不滿只派5000蚊
|財經熱話23/02/2023
【績後部署】百度績佳反跌 想吸納宜待回調至此水平！
|國際動態23/02/2023
塔吉克近新疆邊境發生7.3級地震
|大行報告23/02/2023
【大行炒D乜】百度績後大行正面 大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍
|財經熱話23/02/2023
【網民熱話】港交所研究8號波開市 加強金融中心地位 網民：立法叫銀行打風開門囉！
|開市Good Morning23/02/2023
林家亨：消費券或有助短期刺激消費 惟收租股短線仍有壓力
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰