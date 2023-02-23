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23/02/2023 18:02

《台股攻略－黃振宇》資金進駐電子板塊，帶動台股迎來反彈

　　《台股攻略》美國科企業績勝預期，帶動美國科技指標納指上揚，台股電子股今日（２３日
）同步走強，在台積電及聯發科領漲下，加權指數最多升２３９點，航運股受惠運價反彈消息造
好，水泥、觀光及生物科技股交投暢旺，指數最終收１５６１５點，升１９６點，成交金額為
２４９１﹒２６億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入１４７﹒０２億元。
　　美國晶片大廠英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）公布去年第四季業績勝預期，電子股回勇，台積電收
５１８元，升２﹒２％，市值升至１３﹒４３兆元；聯發科收７４５元，升４﹒５％；聯電、瑞
昱、廣達、南亞科及矽力－ＫＹ等電子指標股均升０﹒７％至３﹒２％。大價股方面，創意漲停
收１１１５元，創歷史新高，躋身第五大千金股；緯穎亦同步漲停，收９０８元；信驊、祥碩，
力旺及世芯－ＫＹ均升４％至８％。國際運價指標的波羅的海－海岬型指數（ＢＣＩ）飆升
２８﹒７％，帶動航運股回勇，貨櫃三雄同步上揚，長榮升３﹒６％，萬海升３﹒３％，陽明升
２﹒７％。散裝航運的裕民及新興漲停，慧洋－ＫＹ、四維航、中航、台航及正德均獲資金追捧
，升３﹒８％至７﹒７％。水泥股方面，台泥致力達到減碳目標，將全方位布局ＥＶ低碳城市，
帶動水泥股吸引資金進駐，台泥升近４％，直逼４０元關口；幸福漲停，亞泥及環泥均升超過
１％。台灣行政院會今日通過疫後特別預算案，將普發達１４１７億元現金，用於擴大吸引國際
觀光客、公共運輸補貼等項目，消息刺激觀光股受捧，夏都、寒舍、富野、亞都、遠雄來、易飛
網及洛碁紛紛漲停，御頂升９﹒２％，國賓升６﹒７％，晶華升４﹒９％。此外，總統蔡英文今
日強調，將生物科技醫療產業成為台灣下一個「兆元產業」，生物科技股隨即交投暢旺，奈米醫
材及博晟生醫亦同步漲停，ＡＢＣ－ＫＹ、北極星藥業－ＫＹ、保瑞、逸達及台康生技均升
２﹒８％至４﹒８％，另外，中裕計劃其愛滋病新藥於今年第二季上市，營運有望重返正軌，其
股價漲停。
　　雖然市場仍憂慮美聯儲局加息取態，以致美股三大指數漲跌不一，但美科技企業業績造好，
吸引資金進駐台股電子板塊，帶動台股迎來反彈。投資方面，投資者除留意走勢較強的電子股外
，亦可留意受惠台灣特別預算案的觀光概念股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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