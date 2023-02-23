《窩輪豪情－梁業豪》開始超短線伺機即市小注買入指數牛證

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控

（００００５）、中銀香港（０２３８８）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選京東集團（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）與騰訊（００７００）。

過去兩個多星期內，淡友大戶予取予攜，不斷地往下殺倉，指數牛證投機者傷亡慘重。鑑於

主要指數期貨的日線圖形勢尚屬顯著向淡，我們當然不能排除港股進一步下跌，有更多指數牛證

被強制性收回的可能性，但觀乎大市於低位的支持力正在增大中，相信恒指期貨日線圖ＳＴＣ會

於本月底前後發出買入訊號，支持（ｂ）浪反彈的發展。只要其後上演（ｃ）浪下跌過程時，

ＳＴＣ的％Ｄ不跌越前跌浪底，我們便可開始為下一個中期升浪的開始作準備。筆者認為，超短

線投機者可開始伺機即市小注持有指數牛證圖利，但初期應多作走位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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