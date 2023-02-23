《談國論企－黎偉成》創造大國走出疫情大流行奇跡

《談國論企》中共中央總書記習近平於２０２３年２月１６日主持中共中央政治局常務委員

會會議，肯定（１）中國較短時間「實現了疫情防控平穩轉段」，即取得疫情防控重大決定性勝

利，和創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，有利經濟社會強化恢復力度。

勝不驕的同時，更要（２）「根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，

促進老年人接種率持續提升」，足見防控新冠疫症乃長期之事。



＊要研製能防惡症疫苗和有效治療藥物＊



國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情宣布把沿用

約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以

「保健康、防重症」為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關，所作出的優化政策

與措施曾引發境內、外頗為廣泛的疑問。中共中央政治局常務委員會此番會議（簡稱會議，下同

），披露：自２０２２年１１月採取優化防控措施以來，有２億多人得到診治，近８０萬重症患

者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，是為取得疫情防控重大決定性勝利的的其中

重大依據。

即使優化防控新冠疫症取得「平穩轉段」的初步良佳成效，但會議絕對沒有稍一放緩對防控

惡疫的警覺性，理由為困擾中國以至全球３年的「新型冠狀病毒肺炎」的病毒毒株的毒性和變種

似乎減弱，傳播力卻不低，而更大問題是至今未見有效防控疫苗和治療藥物出現，疫情會否再度

惡化？

由是會議提出了多個「平穩轉段」後的防控新冠疫症政策和措施，很有必要，重點有（一）

「要加強疫情監測和常態化預警能力建設，健全疫情監測體系和信息報告制度，及時準確作出預

警並採取必要的緊急防控措施」，是為相當踏實之政策和策略。此因疫未來發展、變化和對人體

的影響難料，故中國即使現階段取得走出疫情大流行的奇跡，顯然是階段性的成果，對疫症仍不

能掉以輕心，得繼續強化對疫情的監測，特別是常態化的監測及相關的預警能力，以免此疫可能

轉趨惡化，甚至再度肆虐環球和中國。

更重要的是（二）不僅要繼續嚴防嚴控，更要進一步攻堅化解、治療惡疫之困。會議最新和

最重要的要求，為：「要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進

老年人接種率持續提升」。此策甚是，理由為（Ｉ）新型冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症，肆虐

至今為時約３年，如今可以易名為「新冠感染」，意味疫症對人體的破壞和衝擊有相當程度的降

低，但尚待疫苗和藥物的研發達致確實有效最終階階。

要知道，研發成功一個全新的疫苗以防預如ＣＯＶＩＤ－１９之類的全新疫症、研製出有治

療之效的藥物，大概需要為期約５年的三期臨床實驗，而「新冠感染」的疫苗現時該是由一期臨

床實驗轉入第二期，是期的疫苗的效應較一期佳，副作用亦相應減低，乃中國要科學謀弗下一階

段疫苗之因。



＊要強化發展經濟更團結國際社會反霸權＊



和（ＩＩ）要「促進老年人接種率持續提升」，亦為防控甚至治療惡疫政策的重中之重，因

老年人的身體比較脆弱，需要更多、更嚴密的護理保障，更可以強化全社會的防禦疾病能力及效

益。我希望中國政府加強對老年人的防控各種各樣疾病的教育和宣傳。

我要進一步指出，為（三）中國現時較短時間實現了疫情防控平穩轉段，實在相當難能可貴

。難得就難得在，中國在２０２０年如其他國家或地區爆發ＣＯＶＩＤ－１９，就受到美國佬十

分不負責任（美國國務卿布林肯常常不負責任「指責」中國的「口術」）、不專業、不文明的

（ｉ）拒絕為中國提供哪怕是有限難測的惡劣副作用一期「疫苗」；（ｉｉ）到中國也能研發到

疫苗，美國佬居然不承認，也不讓歐盟等盟友承認中國疫苗。

令人感到詫異的，是（ｉｉｉ）中國取得疫情防控平穩轉段的成績，與美國有親密關係的南

韓和日本，居然親美親到見消息便馬上加強對來自中國的旅客的入境檢疫，為什麼不對疫情仍然

處於水深火熱的美國？

既然美國佬千般恨、百般哀地對中國的強力崛起和強大，時時刻刻、全面的對華發了瘋封殺

，甚至在國際場合事事不負責任的抹黑和攻奸，中國當然亦要毫不客氣地在言論反擊，甚至在美

帝超紅線的胡作非為時，狠狠對美作出合法合理的應有行動。建議中國：更要堅持自力更生、自

我創新的發展之路，讓中國更加強大、更加先進、更加保護人民的利益、更有力的保衛中國台灣

主權、涉港涉疆涉藏等內政而行，更加發力團結國際社會強化多元化和共享共同發展成果。此為

美帝痛中之極痛、極恨！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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