《異動股》百度低開３％，去年末季多賺逾三成兼推５０億美元回購

《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）現價跌２﹒９２％，報１３６﹒４元，該
股成交約２６萬股，涉資３７２２萬元。
百度公布，截至２０２２年１２月３１日止第四季，經調整淨利潤按年增３２％至
５３﹒７１億人民幣，優於市場預期；營業收入３３０﹒７７億人民幣，核心收入２５６﹒５億
元人民幣，按年跌１﹒２％。２０２２年全年計，百度實現營收１２３６﹒７５億人民幣，經調
整淨利潤２０６﹒８億人民幣，按年增長１０％。
百度董事會已授權一項新股份回購計劃，據此，公司可回購不超過５０億美元的股份，有效
期至２０２５年１２月３１日。
現時，恒生指數報２０３３９，跌８４點或跌０﹒４１％，主板成交３４﹒３０億元。國企
指數報６８０６，跌２６點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４０９０，跌１０點或跌
０﹒２５％。
即月期指新報２０３３７，跌１２點，低水２點。即月國指期貨報６８１４，升１１點，高
水７點。即月科指期貨新報４０９１，升１１點，高水１７點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百度（０９８８８） １３６﹒４０元 跌２﹒９２％
阿里（０９９８８） ９２﹒７５元 跌０﹒２２％
網易（０９９９９） １３３﹒９０元 升０﹒２２％
京東集團（０９６１８） １７８﹒８０元 跌２﹒８３％
騰訊（００７００） ３５０﹒８０元 跌１﹒４６％
美團（０３６９０） １３８﹒７０元 跌０﹒９３％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７３﹒４０元 升１﹒１７％
快手（０１０２４） ５５﹒０５元 跌０﹒８１％
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（ｈｃ）
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