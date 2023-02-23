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23/02/2023 09:24

《異動股》百度低開３％，去年末季多賺逾三成兼推５０億美元回購

　　《經濟通通訊社２３日專訊》百度（０９８８８）現價跌２﹒９２％，報１３６﹒４元，該
股成交約２６萬股，涉資３７２２萬元。
　　百度公布，截至２０２２年１２月３１日止第四季，經調整淨利潤按年增３２％至
５３﹒７１億人民幣，優於市場預期；營業收入３３０﹒７７億人民幣，核心收入２５６﹒５億
元人民幣，按年跌１﹒２％。２０２２年全年計，百度實現營收１２３６﹒７５億人民幣，經調
整淨利潤２０６﹒８億人民幣，按年增長１０％。
　　百度董事會已授權一項新股份回購計劃，據此，公司可回購不超過５０億美元的股份，有效
期至２０２５年１２月３１日。
　　現時，恒生指數報２０３３９，跌８４點或跌０﹒４１％，主板成交３４﹒３０億元。國企
指數報６８０６，跌２６點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４０９０，跌１０點或跌
０﹒２５％。
　　即月期指新報２０３３７，跌１２點，低水２點。即月國指期貨報６８１４，升１１點，高
水７點。即月科指期貨新報４０９１，升１１點，高水１７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒４０元　跌２﹒９２％
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒７５元　跌０﹒２２％
　　網易（０９９９９）　　　１３３﹒９０元　升０﹒２２％
　　京東集團（０９６１８）　１７８﹒８０元　跌２﹒８３％
　　騰訊（００７００）　　　３５０﹒８０元　跌１﹒４６％
　　美團（０３６９０）　　　１３８﹒７０元　跌０﹒９３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７３﹒４０元　升１﹒１７％
　　快手（０１０２４）　　　　５５﹒０５元　跌０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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