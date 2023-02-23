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23/02/2023 09:17

【新冠感染】北京：未監測到新冠病毒感染引起的聚集性疫情

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市疾病預防控制中心表示，目前北京
市呼吸道和腸道傳染病等疫情形勢總體平穩，季節性流感疫情活動強度呈現上升趨勢，新冠病毒
感染疫情處於局部零星散發狀態，未監測到新冠病毒感染引起的聚集性疫情。
　
＊流感樣病例上升，甲型流感病毒佔絕對優勢＊
　
　　根據疾控部門監測數據顯示，２０２３年２月１３日至１９日，北京流感樣病例數量較前一
周上升了９１％，較去年同期水平下降１８％，較２０１９年同期水平下降６１％。流感樣病例
中的病毒陽性率為２３％，較前一周的４％出現明顯上升，但低於去年同期３４％的水平，低於
２０１９年同期３０％的水平。
　　北京市疾病預防控制中心表示，當前北京市流行的流感病毒中，甲型流感病毒佔絕對優勢，
其中甲型Ｈ１Ｎ１亞型佔６４％、甲型Ｈ３Ｎ２佔３５％，乙型流感佔１％。
　　北京由諾如病毒感染引起的急性胃腸炎疫情形勢平穩，未出現規模較大的暴發疫情，疫情數
量與往年同期相比基本持平，處於低強度流行水平。
　　北京市疾病預防控制中心表示，今年２月份以來，北京局部發生的聚集性疫情，均為季節性
流感引起的集中發熱或諾如等腹瀉病毒引起的急性胃腸炎，大多發生在學校和托幼機構。

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