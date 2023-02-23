  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2023 12:05

《午市前瞻》恒指月底前試兩萬，新世界宜績後企穩２０元才部署

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２０５３４，升１１０點或０﹒５４％，主
板成交５７０﹒１２億元。恒生中國企業指數報６９１０，升７７點或１﹒１４％。恒生科技指
數報４１８５，升８５點或２﹒０７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升３﹒４元或０﹒９６％，成交４４﹒８６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒５元，升２﹒５５元或２﹒７４％，成交２４﹒５億元；美團收報
１４０﹒４元，升０﹒４元或０﹒２９％，成交１５﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊聶振邦：加息預期升溫拖累港匯表現＊
　
　　大市繼續維持悶局，恒指跌穿５０天線後未見有明顯反彈力度。博威環球資產管理金融首席
分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交持續見弱，短期內將會邁向２５０天線
２００００點大關水平。近幾日業績期開展，普遍大型股份業績僅能符合預期，並未有太大驚喜
，對市場利好作用有限。他又指，美國聯儲局正醞釀加息０﹒５厘而非之前預期的０﹒２５厘，
令外圍投資氣氛轉淡，美元轉強，影響港匯表現，港股升勢因而受限，預期恒指月底前將會下試
２００００點。
　
＊新世界短期內供股機會不大＊
　
　　新世界（０００１７）及新地（０００１６）兩大藍籌地產股將於今日收市後公布中期業績
，早前新世界受領展（００８２３）供股消息拖累下跌，隨後股價一直下沉。聶振邦指新世界的
供股往績掀起市場憂慮，回顧過去新世界曾於２０１４年供股，２０２０年合股，以目前數據而
言認為新世界短期供股壓力未必大。
　　他提到，近期新世界股價偏弱，走勢上２０元有較強支持力度，加上目前息率超過９厘，建
議投資者可等業績公布後一至兩日，觀望股價能否守住２０元，才入手部署收息。
　
＊通關成效甚微，難對地產股有利＊
　
　　昨日政府公布新一份《財政預算案》，撤辣之日仍遙遙無期。聶振邦指《預算案》只「著量
」減少１０００萬以下樓盤印花稅，受惠一部分首置業主，對地產商無甚助益，利好作用低微。
再加上復常通關後，早前憧憬大幅復甦未有出現，通關後帶來的效益比想像中低，變相地產股亦
難以受惠。
　　他提到，新地股價自１月２０日起維持１１０至１１５元區間上落，今日上午輕微跌穿
１１０元水平，建議有意入手者於１０５至１０６元部署更佳。（ｈｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2023
百度業績勝預期兼宣布回購　大行齊唱好回至咩位可吸？
人氣文章財經熱話23/02/2023
《午市前瞻》恒指月底前試兩萬 新世界宜績後企穩20元才部署
人氣文章香港要聞23/02/2023
陳茂波出席電視論壇　市民指不滿只派5000蚊
人氣文章財經熱話23/02/2023
【績後部署】百度績佳反跌　想吸納宜待回調至此水平！
人氣文章國際動態23/02/2023
塔吉克近新疆邊境發生7.3級地震　
人氣文章大行報告23/02/2023
【大行炒D乜】百度績後大行正面　大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金