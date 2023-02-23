《午市前瞻》恒指月底前試兩萬，新世界宜績後企穩２０元才部署

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２０５３４，升１１０點或０﹒５４％，主

板成交５７０﹒１２億元。恒生中國企業指數報６９１０，升７７點或１﹒１４％。恒生科技指

數報４１８５，升８５點或２﹒０７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升３﹒４元或０﹒９６％，成交４４﹒８６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒５元，升２﹒５５元或２﹒７４％，成交２４﹒５億元；美團收報

１４０﹒４元，升０﹒４元或０﹒２９％，成交１５﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊聶振邦：加息預期升溫拖累港匯表現＊



大市繼續維持悶局，恒指跌穿５０天線後未見有明顯反彈力度。博威環球資產管理金融首席

分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交持續見弱，短期內將會邁向２５０天線

２００００點大關水平。近幾日業績期開展，普遍大型股份業績僅能符合預期，並未有太大驚喜

，對市場利好作用有限。他又指，美國聯儲局正醞釀加息０﹒５厘而非之前預期的０﹒２５厘，

令外圍投資氣氛轉淡，美元轉強，影響港匯表現，港股升勢因而受限，預期恒指月底前將會下試

２００００點。



＊新世界短期內供股機會不大＊



新世界（０００１７）及新地（０００１６）兩大藍籌地產股將於今日收市後公布中期業績

，早前新世界受領展（００８２３）供股消息拖累下跌，隨後股價一直下沉。聶振邦指新世界的

供股往績掀起市場憂慮，回顧過去新世界曾於２０１４年供股，２０２０年合股，以目前數據而

言認為新世界短期供股壓力未必大。

他提到，近期新世界股價偏弱，走勢上２０元有較強支持力度，加上目前息率超過９厘，建

議投資者可等業績公布後一至兩日，觀望股價能否守住２０元，才入手部署收息。



＊通關成效甚微，難對地產股有利＊



昨日政府公布新一份《財政預算案》，撤辣之日仍遙遙無期。聶振邦指《預算案》只「著量

」減少１０００萬以下樓盤印花稅，受惠一部分首置業主，對地產商無甚助益，利好作用低微。

再加上復常通關後，早前憧憬大幅復甦未有出現，通關後帶來的效益比想像中低，變相地產股亦

難以受惠。

他提到，新地股價自１月２０日起維持１１０至１１５元區間上落，今日上午輕微跌穿

１１０元水平，建議有意入手者於１０５至１０６元部署更佳。（ｈｃ）

