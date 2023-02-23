【預算迴響】新民黨歡迎預算案採納徵收額外足球博彩稅建議

《經濟通通訊社２３日專訊》新民黨回應２０２３－２４年度財政預算案，對於財政司司長

納其提出之多項建議表示支持及歡迎，認為預算案既關顧基層也有長遠經濟動力，吸引人才與資

金投資香港，值得肯定。



＊對落實徵收額外足球博彩稅率及發展遙距醫療感高興＊



新民黨主席暨立法會議員葉劉淑儀議認為，預算案中最重要是接受其建議徵收額外足球博彩

稅，亦對重啟資本投資入境計劃及修訂物業印花稅的建議被採納感到高興。立法會議員黎棟國則

關注公營醫療服務，認為預算案中提出加大力度發展遙距醫療診症及加設配送藥物計劃，有助減

低長者使用急症室服務或醫院輪候的時間，及前線醫護人員的工作負擔。



＊鼓勵生育措施不足＊



立法會議員容海恩支持財政案中發展人工智能和分析及運算中心，但認為子女免稅額寬減幅

度較低，不足以改善生育率低問題，希望日後會落實以累進稅率計算。新民黨執委暨立法會議員

陳家珮亦希望司長繼續考慮其他措施，如採用輔助生殖技術服務的資助，及提供外傭免稅額等。



＊地區關愛隊資源投放及對基層人士的支援不足＊



中委暨立法會議員李梓敬指，對於預算案未有增加地區關愛隊的資源投放表示遺憾。他認為

地區關愛隊資源投放不足，將影響地區支援服務，未能回應市民期望。又認為預算案未有提供誘

因讓車主轉用電動車輛，希望未來政府財政改善可提升全港電動車泊位及充電裝置。消費劵方面

，他歡迎再次派發消費券，但認為政策不應恒常化，增加政府的財政壓力。預算案亦未有回應「

Ｎ 無人士」、公屋免租等措施，他希望政府加強對基層人士的支援。



＊支援中小企及吸納外國落地香港＊



新民黨中委暨立法會議員何敬康表示很高興預算案有提及加快創業板ＧＥＭ的改革建議及上

市規則，但業界及持份者認為改革創業板的討論時間太長，希望政府加快優化創業板ＧＥＭ的進

程，亦歡迎政府提出吸納外國企業遷冊至香港的計劃，但促請政府多與外國企業溝通，讓更多企

業落地香港。（ｈｐ）













