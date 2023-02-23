【企業盈警】椰豐集團（１６９５）料去年稅後虧損減不少於７０％

《經濟通通訊社２３日專訊》椰豐集團（０１６９５）公布，相較截至２０２１年１２月

３１日止年度的除稅後虧損約３４１萬馬來西亞令吉，截至２０２２年１２月３１日止年度，集

團預期將錄得不少於７０％的除稅後虧損減少，主要由於集團採納多項成本控制措施令毛利率改

善約３０％，及集團位於霹靂，馬來西亞工廠的機器火災保險賠償３３９萬馬來西亞令吉的其他

收入。（ｈｐ）

