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23/02/2023 17:04

【企業盈警】椰豐集團（１６９５）料去年稅後虧損減不少於７０％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》椰豐集團（０１６９５）公布，相較截至２０２１年１２月
３１日止年度的除稅後虧損約３４１萬馬來西亞令吉，截至２０２２年１２月３１日止年度，集
團預期將錄得不少於７０％的除稅後虧損減少，主要由於集團採納多項成本控制措施令毛利率改
善約３０％，及集團位於霹靂，馬來西亞工廠的機器火災保險賠償３３９萬馬來西亞令吉的其他
收入。（ｈｐ）

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