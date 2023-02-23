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23/02/2023 17:40

銀娛（０００２７）全年盈轉虧３４﹒３億元，不派息

　　《經濟通通訊社２３日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年淨虧損３４﹒３４億元，而上年同期純利１３﹒２６億元；每股基本虧損７８﹒７仙，去年則
錄盈利３０﹒５仙；不派末期息。
　　期內收益１１４﹒７４億元，跌４１﹒７４％。經調整ＥＢＩＴＤＡ為負６億元，對比
２０２１年為３５億元。
（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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