【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３２億元，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開８４點，報２０３３９點。最高升１７７點報
２０６０１點，最低跌１００點報２０３２３點。恒指收報２０３５１點，跌７２點或
０﹒３５％。
北水全日淨流入８﹒３２億元，增加１３﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、長城汽車（０２３３３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１０２６﹒６２億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交
２６％。
騰訊控股無升跌報３５６元，北水淨買入７﹒１億元；長城汽車升３﹒６５％報１２﹒５元
，北水淨買入３﹒９億元；中國移動升０﹒４３％報５８﹒６元，北水淨買入２﹒２億元。
恒生中國企業升０﹒３５％報６９﹒２８元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金跌
０﹒２９％報２０﹒４８元，北水淨賣出３﹒２億元；建設銀行無升跌報４﹒９３元，北水淨賣
出２﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ７﹒１２
長城汽車 （０２３３３） ３﹒８９
中國移動 （００９４１） ２﹒２４
美團 （０３６９０） １﹒７８
中國聯通 （００７６２） ０﹒７２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒６６
盈富基金 （０２８００） －３﹒２４
建設銀行 （００９３９） －２﹒７７
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒８３
中國神華 （０１０８８） －０﹒３６
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