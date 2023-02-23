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23/02/2023 16:03

《美元走勢－羅明立》歐元若確認失守１﹒０６，或要下試低位

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒８２　１３４﹒９６　１３４﹒７１
　　歐元╱美元　１﹒０６２０　１﹒０６２８　１﹒０６０５
　　英鎊╱美元　１﹒２０６９　１﹒２０７５　１﹒２０５１
　　美元╱瑞郎　０﹒９３００　０﹒９３０４　０﹒９２８７
　　美元╱港元　７﹒８４４０　７﹒８４６５　７﹒８４３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲２月會議紀要顯示，絕大多數與會者贊成加息０﹒２５％，個別委員則
傾向加０﹒５％，以求盡快讓利率達至足夠的限制水平，以壓抑通脹；委員認同通脹正在回落，
但要確認通脹正處於持續下行的勢頭，還需要更多證據，而當前勞動市場仍然緊張，工資及價格
面對上行壓力，反映局方要繼續加息。另一方面，有媒體指，美聯儲局內部的研究模型顯示，要
實現２％通脹目標的話，將無可避免出現一樣嚴重的衰退；如通脹控制在２﹒８％左右，對經濟
發展可能會更健康。美匯指數走高，升至１０４﹒６０附近，非美貨幣受壓，歐元曾經輕微跌穿
１﹒０６，若確認失守，可能仍然要下試低位。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０６２５　１﹒０７００　１﹒０５８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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