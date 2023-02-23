《美元走勢－羅明立》歐元若確認失守１﹒０６，或要下試低位

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒８２ １３４﹒９６ １３４﹒７１

歐元╱美元 １﹒０６２０ １﹒０６２８ １﹒０６０５

英鎊╱美元 １﹒２０６９ １﹒２０７５ １﹒２０５１

美元╱瑞郎 ０﹒９３００ ０﹒９３０４ ０﹒９２８７

美元╱港元 ７﹒８４４０ ７﹒８４６５ ７﹒８４３３

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《美元走勢》美聯儲２月會議紀要顯示，絕大多數與會者贊成加息０﹒２５％，個別委員則

傾向加０﹒５％，以求盡快讓利率達至足夠的限制水平，以壓抑通脹；委員認同通脹正在回落，

但要確認通脹正處於持續下行的勢頭，還需要更多證據，而當前勞動市場仍然緊張，工資及價格

面對上行壓力，反映局方要繼續加息。另一方面，有媒體指，美聯儲局內部的研究模型顯示，要

實現２％通脹目標的話，將無可避免出現一樣嚴重的衰退；如通脹控制在２﹒８％左右，對經濟

發展可能會更健康。美匯指數走高，升至１０４﹒６０附近，非美貨幣受壓，歐元曾經輕微跌穿

１﹒０６，若確認失守，可能仍然要下試低位。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０６２５ １﹒０７００ １﹒０５８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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