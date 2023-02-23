  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2023 08:30

《報章摘要》本港報章摘要：傳騰訊ＥＳＧ評級降，基金沽貨９４億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》本港報章摘要如下：
　
《香港經濟日報》
　
傳騰訊ＥＳＧ評級降，基金沽貨９４億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　據《彭博》報道，晨星旗下Ｓｕｓｔａｉｎａｌｙｔｉｃｓ的ＥＳＧ研究與評級公司去年８
月下旬將騰訊（００７００）ＥＳＧ評級下調至「不符合」聯合國原則類別。此後，ＡＸＡ　Ｉ
ｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒｓ　ＳＡ、Ｃａｎｄｒｉａｍ和Ｓｔｏｒｅｂｒａｎｄ　
Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ管理的基金賣出騰訊股份。彭博匯總數據顯示，歐洲的ＥＳ
Ｇ基金中，有４０多家基金賣出騰訊香港上市股票，金額在１２億美元（約９４﹒１億港元）。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
《信報》
　
比亞迪電巴含毒物，日企停用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　日本傳媒報道指出，比亞迪（０１２１１）為日野汽車生產小型純電動巴士「Ｐｏｎｃｈｏ
　Ｚ　ＥＶ」，但被發現使用當地工會禁用的化學物質「六價鉻」，最終該日企暫停相關巴士運
作。相關巴士原定３月前開始使用，比亞迪為代工廠商（ＯＥＭ）。　　　　　　　　　　　　
　　據悉，日本沒有法律規定禁用六價鉻，但作為汽車企業行業團體的日本汽車工業會，２００
８年起把其指定為禁止會員企業使用的自主限制物質，因為該材料毒性強且對人體有害。　　　
　　比亞迪日本公司（ＢＹＤ　Ａｕｔｏ　Ｊａｐａｎ）回應日本傳媒稱，向日本供應的純電動
巴士符合必要的法規和標準，但未有回答是否有使用六價鉻。　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（ｔｏ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2023
【網民熱話】港交所研究8號波開市　加強金融中心地位 網民：立法叫銀行打風開門囉！
人氣文章財經熱話23/02/2023
【虛幣世界】分析料投資開始獲利比特幣，續看好以太幣
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算迴響】澳洲會計師公會：減糖引資令整體財政保持穩健
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算迴響】梁志堅：調整從價印花稅階刺激作用不大　促全面撤辣
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算迴響】預算案調低從價印花稅稅階　消費券只派5000元　地產股先升後回消費股升唔起
人氣文章中國故事22/02/2023
《神州經脈》傳國企要停用四大會計師　人幣創兩個月低　A場走軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金