《報章摘要》本港報章摘要：傳騰訊ＥＳＧ評級降，基金沽貨９４億

《經濟通通訊社２３日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



傳騰訊ＥＳＧ評級降，基金沽貨９４億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據《彭博》報道，晨星旗下Ｓｕｓｔａｉｎａｌｙｔｉｃｓ的ＥＳＧ研究與評級公司去年８

月下旬將騰訊（００７００）ＥＳＧ評級下調至「不符合」聯合國原則類別。此後，ＡＸＡ Ｉ

ｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ ＳＡ、Ｃａｎｄｒｉａｍ和Ｓｔｏｒｅｂｒａｎｄ

Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ管理的基金賣出騰訊股份。彭博匯總數據顯示，歐洲的ＥＳ

Ｇ基金中，有４０多家基金賣出騰訊香港上市股票，金額在１２億美元（約９４﹒１億港元）。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《信報》



比亞迪電巴含毒物，日企停用

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本傳媒報道指出，比亞迪（０１２１１）為日野汽車生產小型純電動巴士「Ｐｏｎｃｈｏ

Ｚ ＥＶ」，但被發現使用當地工會禁用的化學物質「六價鉻」，最終該日企暫停相關巴士運

作。相關巴士原定３月前開始使用，比亞迪為代工廠商（ＯＥＭ）。

據悉，日本沒有法律規定禁用六價鉻，但作為汽車企業行業團體的日本汽車工業會，２００

８年起把其指定為禁止會員企業使用的自主限制物質，因為該材料毒性強且對人體有害。

比亞迪日本公司（ＢＹＤ Ａｕｔｏ Ｊａｐａｎ）回應日本傳媒稱，向日本供應的純電動

巴士符合必要的法規和標準，但未有回答是否有使用六價鉻。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｔｏ）

