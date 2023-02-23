港交所（３８８）去年賺１０１億跌兩成，第二次中期息３﹒６９元

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度純利１００﹒７８億元，按年跌１９﹒６％；每股基本盈利７﹒９６元，較去年同期減少
１９﹒６８％；派第二次中期息３﹒６９元，較去年同期減少１２％。
期內收入１８４﹒５６億元，跌１１﹒９％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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