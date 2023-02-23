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23/02/2023 10:26

福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家增至３９０億美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》《福布斯》公布２０２３香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以
３９０億（美元．下同），折合約３０４２億港元的身家再度蟬聯香港首富；恒基地產
（０００１２）創辦人李兆基、新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族緊隨其後，身家
分別為３０３億元及２８９億元。
　　香港首５０位富豪的總財富僅從３２８０億元小幅下降至３２４０億元，折合約２﹒５２萬
億港元。而李嘉誠的身家卻逆市按年增長３０億元，雖然長和股價因盈利走弱而有所下跌，但部
分被他持有的能量飲料製造商Ｃｅｌｓｉｕｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ所抵銷，在百事可樂宣布向該
公司投資５﹒５億元後，該公司的股價急漲接近１倍。
　　房地產商協成行集團的聯席主席方文雄初次上榜，他接替了已故父親方潤華的位置，其家族
在富豪榜排行第３５位，資產淨值達２３億元。
　　另外，去年首次亮相的人工智能公司商湯科技（０００２０）的聯合創始人、大學教授湯曉
鷗的淨資產隨著公司持續虧損而暴跌至２５億元，現排行第３３位。（ａｃ）
　
表列《福布斯》十大香港富豪：
　　排名　　　　　　　　　　　姓名　　　　　　　　　　　　淨資產（美元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　　　　　　　　長和系創辦人李嘉誠　　　　　　　　　３９０億　　
　　２　　　　　恒基地產（０００１２）創辦人李兆基　　　　　３０３億　　
　　３　　　新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族　　　２８９億　　
　　４　　　　　　　　　　李錦記李氏家族　　　　　　　　　　１９３億　　
　　５　　　　　　九倉集團（００００４）吳光正　　　　　　　１６９億　　
　　６　　新鴻基地產（０００１６）創辦人郭得勝夫人鄺肖卿　　１５２億　　
　　７　　　　　銀河娛樂（０００２７）董事長呂志和　　　　　１４９億　　
　　８　　　　　華人置業（００１２７）前主席劉鑾雄　　　　　１３２億　　
　　９　　　阿里巴巴（０９９８８）創辦人兼副主席蔡崇信　　　　８５億　　
　　１０　　　　　　　　「玩具大王」蔡志明　　　　　　　　　　８２億　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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