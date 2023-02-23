福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家增至３９０億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》《福布斯》公布２０２３香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以

３９０億（美元．下同），折合約３０４２億港元的身家再度蟬聯香港首富；恒基地產

（０００１２）創辦人李兆基、新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族緊隨其後，身家

分別為３０３億元及２８９億元。

香港首５０位富豪的總財富僅從３２８０億元小幅下降至３２４０億元，折合約２﹒５２萬

億港元。而李嘉誠的身家卻逆市按年增長３０億元，雖然長和股價因盈利走弱而有所下跌，但部

分被他持有的能量飲料製造商Ｃｅｌｓｉｕｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ所抵銷，在百事可樂宣布向該

公司投資５﹒５億元後，該公司的股價急漲接近１倍。

房地產商協成行集團的聯席主席方文雄初次上榜，他接替了已故父親方潤華的位置，其家族

在富豪榜排行第３５位，資產淨值達２３億元。

另外，去年首次亮相的人工智能公司商湯科技（０００２０）的聯合創始人、大學教授湯曉

鷗的淨資產隨著公司持續虧損而暴跌至２５億元，現排行第３３位。（ａｃ）



表列《福布斯》十大香港富豪：

排名 姓名 淨資產（美元）

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１ 長和系創辦人李嘉誠 ３９０億

２ 恒基地產（０００１２）創辦人李兆基 ３０３億

３ 新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族 ２８９億

４ 李錦記李氏家族 １９３億

５ 九倉集團（００００４）吳光正 １６９億

６ 新鴻基地產（０００１６）創辦人郭得勝夫人鄺肖卿 １５２億

７ 銀河娛樂（０００２７）董事長呂志和 １４９億

８ 華人置業（００１２７）前主席劉鑾雄 １３２億

９ 阿里巴巴（０９９８８）創辦人兼副主席蔡崇信 ８５億

１０ 「玩具大王」蔡志明 ８２億

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