【夜期時段】即月期指最新報２０３３１點，跌１９點，低水２０點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３５１點，升１點，平水，最

新報２０３３１點，跌１９點，低水２０點，合約成交５１７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８５９點，跌２點，低水１點，最新報６８５３點，跌８

點，低水７點，合約成交３８２６張。

