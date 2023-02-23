《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３５１點，升１點，平水，最
新報２０３３１點，跌１９點，低水２０點，合約成交５１７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８５９點，跌２點，低水１點，最新報６８５３點，跌８
點，低水７點，合約成交３８２６張。
23/02/2023 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２０３３１點，跌１９點，低水２０點
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３５１點，升１點，平水，最
新報２０３３１點，跌１９點，低水２０點，合約成交５１７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８５９點，跌２點，低水１點，最新報６８５３點，跌８
點，低水７點，合約成交３８２６張。
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