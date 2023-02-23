《再戰明天》德國公布第四季ＧＤＰ，美國公布核心ＰＣＥ等數據

《經濟通通訊社２３日專訊》德國公布第四季ＧＤＰ，及美國公布核心ＰＣＥ等數據，料為

周五（２４日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔參加Ｇ２０財長和央行

總裁會議；日本首相岸田文雄主持Ｇ７領導人視頻會議；烏克蘭總統澤連斯基赴紐約，在聯合國

大會高級別會議上發表演講。周五本港時間８：３０ａｍ，即將上任的日本央行總裁植田和男將

出席眾議院的確認聽證會。３：３０ｐｍ，德國財政部長林德納和德國央行總裁納格爾在Ｇ２０

財經首腦會議期間對記者發表講話。



＊日本公布１月消費者物價指數＊



數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布１月消費者物價指數，年率升幅料由４％

擴大至４﹒３％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布第四季國內（區內）生產總值，年率升幅料

由１﹒３％收窄至１﹒１％；第四季國內生產總值經季節調整季率料由０﹒４％逆轉至下滑

０﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ），月率

升幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％，年率升幅料由４﹒４％收窄至４﹒３％；１月個人消費料由

下滑０﹒２％改善至升１﹒４％；１月個人所得料由０﹒２％升上１％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由６１﹒６萬升至６２萬，月率升幅料由２﹒３％

收窄至０﹒７％；２月密歇根大學消費者信心指數料由６４﹒９升至６６﹒４。

在本港，明日公布業績的公司有：香港教育國際（０１０８２）、傳遞娛樂（０１３２６）

、諾發集團（０１３６０）、盈健醫療（０１４１９）、億仕登控股（０１６５６）、新華滙富

金融（００１８８）、大健康國際（０２２１１）、晉安實業（０２２９２）、中國金融租賃

（０２３１２）、冠君產託（０２７７８）、達力集團（０００２９）、ＨＳＳＰ

（０３６２６）、森美控股（００７５６）、上海實業環境（００８０７）、泰坦智華科技

（００８７２）、電盈（００００８）等。

此外，明日蘇新服務（０２１５２）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

