【預算迴響】中銀香港：助力本港經濟復甦，積極對接國家發展戰略

《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁孫煜對財政司司長昨

日發表的新一份財政預算案表示歡迎，認為新一屆特區政府的第一份預算案從「助復甦、促發展

、振經濟、紓民困」四方面及時回應了社會和廣大市民的殷切期望。預算案出台的一系列措施，

推動香港經濟在疫後加快復甦、重拾增長動力的同時，也描繪了香港未來的發展方向與新機遇。

中銀香港對本港的經濟前景及融入國家發展充滿信心。

孫煜指出，隨著近年香港不斷擴大及優化與內地金融市場的「互聯互通」，令香港國際金融

中心的角色及功能進一步提升。本年度預算案重點提出優化粵港澳大灣區跨境理財通、債券通等

機制，並推動發行銀色債券、綠色債券、人民幣債券及國債期貨等安排，將進一步強化香港金融

市場內產品的深度和廣度，有助鞏固和提升香港國際金融中心的地位。此外，中銀香港歡迎特區

政府在當前各項「互聯互通」機制之下，探索提供人民幣計價投資 產品的舉措。未來中銀香港

將繼續配合特區政府，通過提供優質服務助力鞏固香港的離岸人民幣樞紐地位。

孫煜表示，預算案提出進一步加快企業數碼轉型的步伐，推行「數碼轉 型支援先導計劃」

，中銀香港將繼續推出更多元化的數碼產品和服務，支持 中小企加速數碼轉型。與此同時，今

年預算案中所推出惠民惠企措施，包括寬減利得稅、薪俸稅、非住宅和住宅物業差餉，及向合資

格市民發放５０００元消費券等，體現了特區政府支持社會恢復元氣、固本培元的施政精神。這

些措施在經濟上不僅將有助於釋放本地消費需求，亦將全面提振市場的投資信心。（ｂｎ）

