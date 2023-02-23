【預算迴響】香港會計師公會：預算案建議有助香港重整旗鼓

《經濟通通訊社２３日專訊》香港會計師公會歡迎政府的２０２３至２０２４年度《財政預

算案》，認為預算案的建議有助香港重整旗鼓，並與國際重新接軌，有利本港於「後疫情時代」

重拾經濟動力。預算案的建議亦採納了香港會計師公會早前提出的多項建議，包括舉辦及支持更

多大型國際盛事及活動以吸引高增值旅客、提供更多社區紓困措施、推動數碼轉型、支持初創企

業、為知識產權行業提供稅務優惠、促進綠色金融發展、引進外資政策、支援社區體育發展及

改善本港環境及推廣電動車發展。

財政司司長公布２０２２年至２０２３年度預計錄得１３９８億元的財政赤字，跟公會早前

估算落差為２５９億元。認為此估算落差部分來自經濟疲弱影響公共財政收入，以及近月三個賣

地項目流標，令政府土地收入大大減少。



＊今輪消費券金額低於去年是合宜之舉＊



財政預算案建議繼續分兩期派發消費券共５０００元，公會相信會受到各社會階層，特別是

低收入社群的歡迎。在經濟疲軟、能源價格及其他成本上漲的影響下，消費券將有助緩解基層市

民的壓力，並刺激本地消費。公會考慮到財政赤字情況，以及消費券的效用較短期及有限，認為

本輪發放消費券的金額較去年低亦是合宜之舉。

至於博彩稅及煙草稅方面，公會理解政府目前正面對財政壓力，須設法在短期內增加政府收

入，以確保政府財政的可持續性。在維持低稅率政策及對市民影響有限的前提下，公會理解政府

向香港賽馬會徵收為期５年、每年２４億元的「額外足球博彩稅」及上調煙草稅之建議。不過，

是次政府以定額方式收取博彩稅，有別於政府過去按利潤或彩池金額徵收稅款，此徵稅款方式成

效仍有待觀察，公會亦期望政府可就此徵稅方式有更進一步闡釋。（ｂｎ）

