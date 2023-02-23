【預算迴響】香港銀行公會：歡迎政府提出發展零售債券市場計劃

《經濟通通訊社２３日專訊》香港銀行公會對財政司司長今天發布的新一份《財政預算案》

提出的措施表示歡迎。預算案覆蓋的範圍廣泛和全面，特別是繼續延長「中小企融資擔保計劃」

的申請期及繼續派發消費券，聚焦對各行各業企業和市民的支援，將進一步推動經濟全面復甦。

銀行業界將積極支持及配合預算案中的相關措施，並與社會各方共同努力，攜手推進香港經濟的

復甦步伐。

預算案推出的多項前瞻性措施，將有助進一步深化香港在粵港澳大灣區的角色，鞏固國際金

融中心地位。銀行公會歡迎政府探討對現有跨境互聯互通機制的擴容增量和優化安排，相信將有

助加快內地和香港銀行業的合作及財富管理業務的發展。



＊綠色金融和金融科技將是銀行業未來發展趨勢＊



預算案中提及在港股通推出人民幣櫃檯，以及港交所的國際碳市場同時提供港元及人民幣結

算，將有助於鞏固和發展香港作為全球最大離岸人民幣結算中心的樞紐地位。同時，綠色金融和

金融科技將會是銀行業未來發展的趨勢，而最新預算案對此亦有較多著墨。例如，綠色認證及國

際標準銜接，以及人才培訓等，將進一步擴闊香港銀行業的業務機遇，促進行業長遠發展。

此外，銀行公會亦歡迎政府提出的發展零售債券市場計劃。預算案提及政府將在下年度發行

不少於５００億元銀色債券，相信此舉措在促進港元債券市場發展的同時，也將從普惠金融的角

度為市民帶來回報穩定的投資選項。隨著財政措施的支持及與海內外市場的密切聯繫，有信心香

港經濟將重拾復甦動力。（ｂｎ）

