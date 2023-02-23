新地（１６）中期少賺４４﹒６％至８４億元，派息１﹒２５元

《經濟通通訊社２３日專訊》新地（０００１６）公布，截至２０２２年１２月３１日止中
期純利８４﹒１億元，按年跌４４﹒６２％，每股基本盈利２﹒９元，派中期息１﹒２５元，按
年持平。
期內收入２７４﹒２８億元，跌３１﹒６９％；營業溢利１０８﹒５９億元，跌
３５﹒７７％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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