新世界（１７）中期基本溢利跌１４％，無供股或配股計劃

《經濟通通訊社２３日專訊》新世界發展（０００１７）公布，截至１２月３１日止六個月

，期內基本溢利，期內基本溢利按年跌１３﹒８％至３３﹒６億元。集團錄得綜合收入為約

４０１﹒９３億元，按年增長１３％；物業投資分部收入按年跌５﹒２％；物業發展分部收入增

長２０﹒７％。

集團於香港物業發展收入為５５﹒４２億元及分部業績為９﹒０９億元。物業銷售貢獻主要

來自大圍港鐵站上蓋的柏傲莊一期及甲級寫字樓南商金融創新中心。

２０２２年１２月３１日，香港未入賬之應佔物業合同銷售收入當中，１８５億元合同銷售

將於２０２３財政年度下半年入賬，４２﹒７７億元合同銷售將於２０２４財政年度入賬。預計

２０２３財政年度下半年入賬的主要項目為柏傲莊一、二期及南商金融創新中心，預計２０２４

財政年度入賬的主要項目為傲瀧。

於回顧期內，集團中國內地物業發展收入包括合作發展項目為５７﹒３６億元及分部業績為

２６﹒９５億元。貢獻主要來自廣州、杭州及瀋陽等住宅項目。於２０２２年１２月３１日，集

團中國內地未入賬之物業合同銷售當中，１２﹒９億元人民幣將於２０２３財政年度入賬及

８﹒６億元人民幣將於２０２４財政年度入賬。

集團表示，可動用資金合共約９２０億元，包括現金及銀行結餘約５７０億元及可動用的銀

行貸款約３５０億元，財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需

要。（ａｃ）

