《小傳日記》百度靠降成本提升利潤，咩價先買最理想？

《小傳日記》今日焦點係百度（０９８８８），早排話３月會推ＣｈａｔＧＰＴ聊天機械人
，引起市場哄動，股價一度急升至１６６﹒３銀，可唔可以再度升到１６６銀，咁就真係視乎市
場點樣睇百度個ＣｈａｔＧＰＴ前景喇！
尋日百度公布舊年第四季同全年業績，第四季總收入按年比較微跌１１００萬人仔，至
３３０﹒７７億人仔。全年計，舊年比２０２１年減少８﹒１８億人仔，按年跌逾０﹒６％。
上季淨利潤按年升１﹒８９倍至４９﹒５３億人仔，全年就升２６％至１０﹒９６億人仔。
核心業務方面，上季總收入２５６﹒５４億人仔，較前年第四季２５９﹒７８億人仔減少
１﹒２％，全年計就有９５４﹒３１億人仔，比前年嘅９５１﹒６３億人仔微升近０﹒３％。
總收入減少（或基本持平）但經營利潤反而增加咁奇？原來係因為成本降低！百度銷售成本
為１６９億人仔，按年跌２％；銷售及管理費用為５９億人仔，按年跌９％；研發費用為５７億
人仔，按年大跌２３％。即係上季總成本同費用比舊年同期減少３９﹒０７億人仔，全年就減少
８１﹒８億人仔！不過，成本總有下限，減無可減時就要一定要增加收入維持或提高利潤率。
集團指，上季自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單為５６﹒１萬單，按年升１﹒６２
倍。截至２０２３年１月底止，就已累計向大眾提供超過２００萬單自動駕駛出行服務訂單。舊
年１２月３０日，蘿蔔快跑首批獲准喺北京開展全無人自動駕駛測試，令佢喺首都公共道路上提
供全無人自動駕駛服務邁進一步。
另外，集團決定進行５０億美元股份回購計劃，有效期至２０２５年１２月３１日。即係回
購行動涉及金額，相當於截至舊年１２月底止現金及現金等價物７７﹒０７億美金嘅６５％，或
相當於流動資產總額３０８﹒６億美金嘅１６﹒２％。集團進行股份回購，正面嘅理由一係認為
股價太平，一係對業務前景極度樂觀。
從呢個角度睇，ＣｈａｔＧＰＴ唔通係百度股價加持百倍嘅靈丹？不過，由舊年１０底低位
７３﹒７銀計，升到今個月最高１６６﹒３銀，升幅已超過一倍，就算回購，都唔會咁戇居喺呢
個位買啩？決定唔到的話，可以問下ＣｈａｔＧＰＴ機械人買唔買得過，判斷正確的話又可以
Ｓａｌｅ吓，一舉兩得！至於投資者可以點，短線的話，以穿１３０銀止蝕買入，１２０銀就最
理想嘅買入價，上望１６６銀先啦，又或者等百度出手之後再跟進，集團回購價都可以作為強力
支持位，但就要等吓喇！請請！
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
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