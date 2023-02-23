港交所：未來數月內滬深港通或擴容，納入在港上市國際公司

《經濟通通訊社２３日專訊》對於滬深港通進一步擴容，港交所（００３８８）行政總裁歐

冠昇在業績發布會上表示，上述舉措能有助在香港上市的國際公司透過南向通來接觸其投資者，

使香港成為唯一一個市場能接觸到國內外的投資者，預期上述舉措將於未來數月內實施，料初期

將有數間公司符合相關的資格，其他公司對此亦具興趣。

政府昨日發表的財政預算案中提及，港交所將探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排等，歐

冠昇表示，香港市場必須保持競爭力，以成為國際金融中心，在推出上述舉措時希望能照顧到受

上述情況所影響到的不同持份者，會非常仔細地考慮如何解決這個問題，並確保以高效的方式去

處理相關事宜。



＊冀歐洲辦事處今年內有公布＊



對於創業板（ＧＭＥ）的改革，他表示，其團隊在研究相關主題，但現時沒有更新資料提供

，但強調其團隊正在研究可以增強這個市場的所有方式，以擁有一個更具流動性的市場。他亦指

，港交所在去年１２月已開設紐約辦事處，並即將開設首個歐洲辦事處，期望歐洲辦事處能在今

年內公布相關事宜。（ｂｎ）

