《真知灼見－溫灼培》聯儲局支持續加息至確信通脹回落

《真知灼見》從今晨聯儲局公開的２月２日議息會議記錄中顯示，當時大部分委員都支持加

息２５基點，但仍有少數委員支持加息半厘。與會者指出，通脹雖見回落但仍然偏高，且有不少

不確定性存在，例如俄烏局勢尚未平定，美國勞工市場的緊張狀況，及中國疫後重啟對環球帶來

的通脹風險等。整體上聯儲局官員們仍是支持要繼續加息，只是放慢加幅，截止確信通脹能降回

２％目標水平。議息會議記錄公開後，從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯邦儲備基金

息率若攀至５﹒５％見頂的機率為七成，如５﹒２５％見頂機率則為共識。



＊息率何時見頂視乎數據＊



上述報告似乎指向聯儲局未有放棄加息，只是放慢加息步伐而已。而最令市場失望，是聯儲

局並沒有給予大家啟示息率將在哪水平見頂。至於整個加息周期何時結束重點還是要看經濟數字

而定。而經濟數字的觀察相信是有兩方面。首先當然正如聯儲局所指，待確信通脹有返回２％跡

象，該局才會停加息。其次相信會視乎美國的經濟狀況，一旦轉差相信也會停止加息。因為相信

聯儲局是不會讓經濟收縮。受加息的不確定性因素影響，昨晚美股好壞參半變化不大，美元略強

但仍受制於１０５指數點水平。美國１０年債息則於３﹒９％至４％之間徘徊。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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