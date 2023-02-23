恒指低收７２點報２０３５１，聯通收跌逾５％，聯想升５﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指跌８４點，港股向下，恒生

指數全日收報２０３５１，跌７２點或０﹒３５％，主板成交１０２６﹒６２億元。恒生中國企

業指數報６８５９，升２７點或０﹒４％。恒生科技指數報４１４９，升４８點或１﹒１８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５６元，無升跌，升０元或０％，成交６９﹒２７億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報９５﹒１５元，升２﹒２元或２﹒３７％，成交４５﹒７９億元；美團收報

１３９﹒１元，跌０﹒９元或０﹒６４％，成交３０﹒６９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中聯通（００７６２）收跌５﹒４２％，報５﹒７６元，該股成交約８６２６萬股，涉資

５﹒１２億元，盤中高見６﹒２元，最低見５﹒７１元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒２５％

，收報１５﹒７８元；中銀（０２３８８）跌２﹒５５％，收報２６﹒７５元；恒地

（０００１２）跌２﹒３３％，收報２７﹒２５元。

聯想集團（００９９２）逆市收升５﹒５２％，報７﹒２６元，該股成交約１﹒１６億股，

涉資８﹒４１億元，盤中高見７﹒４元，最低見６﹒９元；網易（０９９９９）升４﹒１２％，

收報１３９﹒１元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒６１％，收報９６﹒０５元；石藥集團

（０１０９３）升２﹒５７％，收報８﹒７８元。（ｋｙ）

