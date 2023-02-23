《鍾之日記》港所業績符預期，創科被狙擊急瀉

《鍾之日記》２月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局上次議息紀錄暗示要繼續加息抗通脹，道指隔晚倒跌，但人民幣回勇，令港股一

度止跌回升過百點，可惜高位再遇阻力。

恒指低開８４點或０﹒４％，報２０３３９，曾跌９７點，低見２０３２５點，人民幣走強

，港股掉頭回升１７７點，高見２０６０１，之後回順。但午後再度回落，更跌穿今早低位，最

低跌１００點，低見２０３２３，最終恒指收報２０３５１，跌７２點或跌０﹒３５％，逼近

２０天線（現處２０２９５）；主板成交１０２６﹒６２億元。國企指數報６８５９，升２７點

或升０﹒４０％。恒生科技指數報４１４９，升４８點或升１﹒１８％。

科網股個別發展。美團（０３６９０）吐０﹒６％；百度（０９８８８）去年經調整多賺近

一成，仍跌０﹒５％；京東（０９６１８）反彈１﹒８％；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒４％

；嗶哩嗶哩（０９６２６）回升３﹒６％。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念受壓，滬指兩連跌＊



滬深股市今日波動不一，早段滬綜指曾一度上揚至三千三點，但午後走低，最終以

３２８７﹒４８點收盤，下跌０﹒１１％，板塊方面，煤炭股先漲後回穩，券商股上升，但

ＣｈａｔＧＰＴ概念受政府監管傳聞打擊顯著下跌。深成指下跌０﹒１３％，創業板指則上揚

０﹒２３％。兩市成交８０７３億元人民幣，較前一交易日增加３﹒１％。此外，陸股通淨流出

２１﹒５億元人民幣。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟增長正在企穩回升，但仍

面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要求多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

內地市場預期持續低迷已反映在投資者對理財產品的熱情上，據《證券時報》報導，上月中國

１１家規模前列的理財公司產品管理規模單月下降約８３００億元，料資金加快流入儲蓄端。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８９１８，較上個交易日４時３０分收盤

價升３５點子，止兩連跌。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０２８，較上個交易日跌２６９點

子，兩連跌，創自１月４日以來近２個月新低。



＊李嘉誠蟬聯香港首富，惟長和系頹廢＊



《福布斯》公布２０２３香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以３９０億美元，折合約

３０４２億港元的身家再度蟬聯香港首富；恒基地產（０００１２）創辦人李兆基、新世界發展

（０００１７）主席鄭家純及其家族緊隨其後，身家分別為３０３億元及２８９億元。

香港首５０位富豪的總財富僅從３２８０億元小幅下降至３２４０億元，折合約２﹒５２萬

億港元。而李嘉誠的身家卻逆市按年增長３０億元，雖然長和（００００１）股價因盈利走弱而

有所下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Ｃｅｌｓｉｕｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ所抵銷，在百

事可樂宣布向該公司投資５﹒５億元後，該公司的股價急漲接近１倍。

惟藍籌股受創科實業（００６６９）遭沽空而普遍走弱，長和系四寶表現頹勢，長江基建集

團（０１０３８）跌１﹒８％，長實（０１１１３）跌１﹒３％，電能（００００６）跌

１﹒２％，長和跌０﹒６％。恒地跌２﹒３％，新世界（０００１７）跌０﹒５％。

創科實業遭沽空機構Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊，指其十多年來一直

涉嫌透過操控會計來誇大利潤，製造出完美的利潤率曲線，而在全球收入逾１０億美元的上市企

業中，創科是唯一一家連續十年間，毛利率每半年都能上升的公司。Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ更

直言，創科潛在跌幅６０％至８０％。創科股價午後插水式暴跌，其後於下午２時５７分停牌，

停牌前跌１９％，報７４﹒９５元，創逾３個月低。



＊港交所業績符合預期，股價未見支持＊



輪到港交所（００３８８）派成績表。去年純利為１００﹒７８億元，按年跌２０％，符合

市場預期。收入為１８４﹒５６億元，按年跌１２％。每股第二次中期股息３﹒６９元，按年跌

１２％。連同２０２２年９月派付的第一次中期股息每股３﹒４５元，全年股息為每股７﹒１４

元，按年跌２０％，派息比率為９０％。以現價計，股息率約為２﹒１厘。

瑞信表示，去年第四季港交所收入及其他收益為５２億元，按年上升１０％，大致符合預期

，目標價予３５５元，為「中性」評級。至於高盛指，公司盈收自２０２１年首季再錄增長，表

現稍勝該行預期，列為「確信買入名單」，目標價４４１元。

港交所雖然未有「見光死」，但午後高位有大量獲利盤湧現，３３３﹒８元的高位轉瞬即逝

，收市僅逆市靠穩，報３２７﹒６元，成交約３５１萬股，涉資１１﹒５８億元。

港交所業績顯示，去年平均每日成交金額以及滬股通及深股通平均每日成交金額減少，令交

易及結算費減少，加上存管服務費及上市費減少，令港交所主要業務收入按年下跌９％至

１８３﹒７億元，公司指，其保證金投資收益淨額增加及衍生產品市場交易費增加，已抵銷部分

跌幅。同時，營運支出較２０２１年上升１２％，源於僱員費用及專業費用增加。去年聯交所的

平均每日成交金額跌２５％至１２４９億元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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