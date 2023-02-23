《投資心得－潘鐵珊》中滙集團業績亮麗，推進多個領域校企合作

《投資心得》中滙集團（００３８２）旗下的三所高等教育學院的總學生人數超過

５９３００人，一直保持上升趨勢。截至去年８月３１日止的全年業績，集團收入錄得１６﹒９

億元人民幣，比２０２１年同期增長達３４﹒７％；而集團年內全面收益總額同比上升

３８﹒１％至５﹒７億元人民幣，表現相當可觀。集團有多項亮點配合其增長步伐。



＊專業多元化助品牌潛力提升，校企合作培養大健康等人才＊



國內學校的專業建設取得了突破性進展。新增的專業有早期教育、護理學、金融科技，以至

眼視光技術、智能控制技術等，專業多元化顯示出集團的教育內容不斷豐富以及與時並進。相信

集團在品牌上的發展潛力將得到提升，為集團股東創造價值。

此外，集團圍繞國家在大健康、數字文化及幼兒教育等領域的人才需求，推進校企合作。首

先在大健康領域，集團與遠信集團簽訂醫美職業教育合作，成立華信醫美產業學院和華信醫美產

學研中心，培育醫美職業教育行業相關的醫美人才。在數字文化領域，旗下華商學院和華商職業

學院與深圳市中手遊網絡科技合作，共同培育數字文化創意領域的國際化應用型和技能型人才。

在學前教育領域，華商職業學院亦聯合深圳市點貓科技共建幼兒教育產業學院，培養幼兒教育行

業方面人才。



＊積極建設智慧校園加強管理，可考慮現價買入＊



展望將來，集團重心放在三個策略上：穩定業務及現金流、豐富多元化教育服務，以及加強

國際化，以提升學校營運水平。再加上集團將積極建設智慧校園，在加強管理同時，亦能培養互

聯網模式的高校人才。可考慮現價買入，上望４﹒３０港元。《香港股票分析師協會副主席 潘

鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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