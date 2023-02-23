《思前想後－郭思治》恒指恐退守兩萬關，若沽壓收斂或現技術反彈

《思前想後》由於大市已開始步入２月份之下旬，故技術上將漸受即月期指轉倉及結算等相

關活動所主導，而直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先高而後低，恒指暫是由２日之高

位２２３１１點跌至２２日之低位２０３４４點，即月內之波幅已再稍擴闊至１９６７點，論波

幅該只屬一般，惟月來大市之成交金額持續萎縮，故在交投日趨淡靜下，大市之波幅一般均會稍

偏細，即是說，１９６７點之波幅或已可滿足月內之所需，另外，本月高低位之相距為１９個交

易日，該已可滿足慣性之所需，故只要沽壓稍收斂，大市走勢該可漸呈整固，甚至出現技術性反

彈，從技術上看，大市暫時較關鍵之支持該為２５０天線（約在２００２９點左近），而首個上

升阻力則為５０天線（約在２０７８７點左近）及１０天線（約在２０９６０點左近）。



＊已回調三成或已滿足所需，欲擺脫弱態須重越５０天線＊



拉闊一點看，大市自去年１０月３１日低位１４５９７點開始之中期升浪，暫該已見頂於今

年１月２７日之高位２２７００點，經過逾１２周之大幅急升後，恒指累積之升幅共達８１０３

點，論升幅確實已不算小，故一旦買盤不繼，定必引來伺高回吐之沽壓，而自１月２７日高位

２２７００點開始之回調，至２月２２日低位２０３４４點止計，在短短３周左右，恒指累積之

跌幅共達２３５６點，相對８１０３點之升幅計，即大市已回調升幅之２９％，論跌幅雖只屬一

般，但在一片淡靜之市況中，由於沽壓並不明顯，故２９％之跌幅或已可滿足大市回調之初步所

需。

再看移動線方面之表現，大市自１月２７日高位２２７００點開始之調整，在回吐沽壓主導

下，恒指已相繼跌穿２０天線（約在２１４１３點左近）及１０天線（約在２０９６０點左近）

，且１０天線亦已跌穿２０天線，在在顯示大市之反覆仍在持續，在沽壓不斷滲著湧現下，恒指

更於２１日開始正式跌穿５０天線（約在２０７８７點左近），雖暫未呈現跌離之趨勢，惟對大

市而言，技術上已再呈警號，因一旦５０天線失守，其時另一個防守據點將退守至２５０天線（

約在２００２９點左近）及２００００點大關，故大市如欲擺脫不斷反覆尋低位之弱態，恒指必

須先成功重越５０天線（約在２０７８７點左近）並穩守其上。



＊中移動目標直指６５元，息高估值偏低可中線持有＊



大市雖仍持續反覆偏軟，惟中移動（００９４１）之表現卻一直示強，在買盤不斷吸納下，

中移動股價周來已創年內新高，一旦成功升越６０元，目標直指６５元，以現價計，中移動之市

盈率僅８﹒１倍，論估值確仍有偏低感，加上有近８厘之股息，該屬中線投資之首選，由於集團

現金流相當穩定，加上今年派息比率將由６０％增至７０％，故仍可繼續持貨作中線投資。《香

港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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