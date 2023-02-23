【人行操作】人行３０００億逆回購利率持平，淨回籠１８７０億

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進３０００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有４８７０億元７天期逆回購到期，當日實現淨回籠１８７０
億元，結束連續５日淨投放。（ｃａ）
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