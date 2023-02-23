【大國博弈】王毅與普京會面，強調中俄關係不受第三方壓力干擾

《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，繼續在莫斯科的

訪問行程，周三（２２日）與俄羅斯總統普京會面。王毅表示，雖然危機會影響關係，但亦帶來

機遇，中方準備好深化與俄方的合作，強調中俄關係不受第三方壓力的干擾。



＊普京：俄中貿易額明年可達２０００億美元＊



普京表示，期待國家主席習近平訪俄，認為雙方會面是對發展俄中關係的額外動力。他又指

，俄中關係正按之前的計劃發展，正邁向新的里程碑，對俄中聯合工作向中方表示感謝，現時國

際關係很複雜，兩極系統解體後沒有變得更好，相反變得更加尖銳，俄中合作對穩定國際局勢有

非常重要的意義。普京又說，去年俄中雙邊貿易額達到１８５０億美元，有理由相信可提早在明

年達到２０００億美元。

王毅同日亦與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，強調中俄將堅定不移維護自身主權、安全和發展利

益。拉夫羅夫表示，俄中關係正穩步及蓬勃發展，儘管世界舞台上存在高度動盪，但俄中展示了

凝聚力，並準備好在尊重國際法及聯合國的核心作用基礎上捍衞彼此利益。（ｃａ）

