【大國博弈】美國關注王毅訪俄，稱警惕北京支援俄羅斯

《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅到訪莫斯科，與俄

羅斯總統普京會面，引起美國關注。美國國務院發言人普賴斯指，王毅在俄烏戰事即將屆滿一周

年之際訪俄，是中俄結盟的進一步證明。

他說，暫時未見到北京向俄羅斯提供致命的支援，但相信北京未完全放棄考慮，華府對此感

到憂慮，正保持警惕和密切監控，確保北京不會向莫斯科提供進一步支援。

而《華爾街日報》周三報道，拜登政府正在考慮公布一項情報，該情報顯示出中國正在考慮

是否提供武器以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。



＊美發布偵察機高空拍攝中國氣球照片＊



美國國防部發布由偵察機角度拍攝到被擊落中國高空氣球的照片，顯示美軍的Ｕ－２偵察機

飛至氣球上方、在蒙大拿上方約６萬呎的高空，可見氣球體積非常龐大，下方有兩塊大型電子儀

器。官員指，照片是在發現氣球後約一星期、北美防空司令部派偵察機飛行調查時由飛行員拍攝

。

華府早前表示，已完成打撈本月４日被擊落中國高空氣球的殘骸，包括氣球上的關鍵設備，

送到弗吉尼亞州的聯邦調查局實驗室分析，了解氣球可以監控和收集的信息內容。（ｃａ）

