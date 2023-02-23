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23/02/2023 11:10

《新股上市》「普洱茶第一股」瀾滄古茶二次遞表香港ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社２３日專訊》被稱為「普洱茶第一股」的普洱瀾滄古茶早前終止Ａ股ＩＰＯ
後，改道港股ＩＰ，再次提交上市申請。中信建投及招商證券國際擔任聯席保薦人。
　　據公司申請書顯示，在２０２０至２０２２年度純利分別為１﹒２３億元（人民幣．下同）
、１﹒３１億元及７２２０﹒５萬元，而前述３年收益分別為４﹒０５億元、５﹒５９億元及
４﹒６３億元。公司指出去年新冠疫情反撲，導致受影響地區門店營運中斷，收益因此下跌
１７﹒１％。
　　普洱瀾滄古茶今次來港集資後，會將資金用於建立現代化物流及倉儲中心、建設新生產車間
及改良現有生產車間，用於建立銷售渠道，用於品牌建設及產品營銷，用於在茶行業作戰略投資
及收購商機，用於升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力，撥充營運資金及作其他一般企
業作用。
　　瀾滄古茶去年５月３０日首次向港交所遞交了上市招股書。而瀾滄古茶早在２０２０年７月
曾向深交所遞交過招股書，嘗試衝刺Ａ股茶葉第一股，但最終在２０２１年５月上會審理前主動
撤回了申請材料，上市未果。
　　對於改道港股上市，瀾滄古茶表示，這是由於考慮到Ａ股整體的審核過程、當時不利的市場
條件上市日程並不確定性，且考慮到在聯交所上市將為公司提供一個國際平台，以獲得外國資本
並向海外投資者的推廣，公司故於２０２１年６月２日，撤回了Ａ股上市申請，並決定在香港聯
交所上市。（ｃａ）
　

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