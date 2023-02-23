《法證攻防－林恩》百度公布業績，宣布５０億美元回購計劃

《法證攻防》ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續發酵，人工智能自動生成內容ＡＩＧＣ技術受市場關

注。美圖（０１３５７）逆市三連升，周三（２２日）漲１６﹒６６％，收報２﹒８７元。中手

遊成為百度（０９８８８）首批百度文心一言生態合作伙伴，把智能對話技術應用於遊戲領域。

百度周三上漲１﹒７３％，報１４０﹒５元。

百度周三公布業績，２０２２年第四季度營收３３０﹒８億元，與去年相若，高於市場預期

；淨利潤由１７﹒１５億元提升至４９﹒５３億元。２０２２年１２月百度ＡＰＰ月活躍用戶達

到６﹒４８億，同比增長４％。百度宣布，董事會已授權一項新股份回購計劃，公司可回購不超

過５０億美元的股份，有效期至２０２５年１２月３１日。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，今年百度核心收入恢復加速增長的道路已經明

確，憑藉在ＡＩ領域的長期投入，百度將抓住即將到來的ＡＩ拐點，為集團的整個業務組合，從

移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等，開拓全新的機遇。百度計劃未來將多項主流業務與

文心一言整合，包括搜索、智能雲、Ａｐｏｌｌｏ自動駕駛、小度智能設備等。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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