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23/02/2023 09:00

《法證攻防－林恩》百度公布業績，宣布５０億美元回購計劃

　　《法證攻防》ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續發酵，人工智能自動生成內容ＡＩＧＣ技術受市場關
注。美圖（０１３５７）逆市三連升，周三（２２日）漲１６﹒６６％，收報２﹒８７元。中手
遊成為百度（０９８８８）首批百度文心一言生態合作伙伴，把智能對話技術應用於遊戲領域。
百度周三上漲１﹒７３％，報１４０﹒５元。
　　百度周三公布業績，２０２２年第四季度營收３３０﹒８億元，與去年相若，高於市場預期
；淨利潤由１７﹒１５億元提升至４９﹒５３億元。２０２２年１２月百度ＡＰＰ月活躍用戶達
到６﹒４８億，同比增長４％。百度宣布，董事會已授權一項新股份回購計劃，公司可回購不超
過５０億美元的股份，有效期至２０２５年１２月３１日。
　　百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，今年百度核心收入恢復加速增長的道路已經明
確，憑藉在ＡＩ領域的長期投入，百度將抓住即將到來的ＡＩ拐點，為集團的整個業務組合，從
移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等，開拓全新的機遇。百度計劃未來將多項主流業務與
文心一言整合，包括搜索、智能雲、Ａｐｏｌｌｏ自動駕駛、小度智能設備等。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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