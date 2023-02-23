《港股偉論－黃偉豪》新一份預算案出爐，地產股首選信和置業

《港股偉論》新一份《財政預算案》昨日（２２日）出爐，其中一項是宣布香港將調整首次

置業印花稅。財政司司長陳茂波表示，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮

到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自２０１０年起

都未有調整，故決定對此作出調整，將稅階擴闊。目的主要是減輕一般家庭首次置業的負擔，特

別是中小單位，預計措施會令約３７０００名買家受惠，政府每年因而少收約１９元。



是次調整主要有兩個新安排：１）定額１００元從價印花稅的物業，由不超過２００萬元擴

大至不超過３００萬元；２）付樓價３％從價印花稅的物業，由原先樓價介乎４４２萬至６００

萬元的物業，調整為新例下的６６４萬至９００萬元。事實上，本港樓市去年表現低迷，樓價總

體跌約１５％。雖然財政司司長強調，目前各項住宅物業需求管理措施維持不變，樓市「辣招」

持續。但畢竟也算是有些放寬，相信對樓市（特別是一手樓）及地產股可帶來一些利好。



信和置業（０００８３）最新發表截至２０２２年１２月３１日止之六個月的中期業績。基

礎溢利為２８﹒０２３億元（２０２１╱２０２２：４３﹒６８億元），計及投資物業重估虧損

（扣減遞延稅項）３﹒４１億元，集團股東應佔淨溢利為２４﹒６億元（２０２１╱

２０２２：４２﹒２６億元）。雖然溢利下跌，但繼續維持穩定派息，中期股息為每股１５仙。

物業銷售方面，應佔物業銷售總收入（?同所佔聯營公司及合營企業）為３８﹒９９億元

（２０２１╱２０２２：８４﹒９７億元），主要來自出售於中期年度內完成項目之住宅單位及

車位，項目為位於何文田的Ｓｔ﹒ Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｍａｎｓｉｏｎｓ和馬鞍山的

Ｓｉｌｖｅｒｓａｎｄｓ，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位於

觀塘的凱滙、西貢的１３３ Ｐｏｒｔｏｆｉｎｏ及中國漳州的信和．御龍天下。而受項目合約

銷售收入確認入帳時間影響，物業銷售收入按年下降。至於租金收益，應佔總租金收益（?同所

佔聯營公司及合營企業）為１７﹒２８億元，期內投資物業組合整體出租?為９１﹒１％，較去

年同期上升０﹒８個百分點。



雖然中期業績表現未算十分理想，但整體財政狀況仍然穩健。集團於２０２２年１２月３１

日擁有淨現金４１２﹒３５億元，按年增加２４﹒２２億元。集團持有較高的淨現金水平，相信

可受益於目前的加息周期。除此之外，中期業績顯示未入帳之合約銷售總額逾１８２億元，當中

預計約４９億元將在２０２２╱２０２３財政年度下半年入帳，下半年業績應值得憧憬。而事實

上，於今年１月１日至２月１５日期間，集團於香港已售出１１１個單位，錄得成交金額逾３０

億元（集團應佔銷售收入：逾１８億元）。隨著近期中國內地與香港全面通關，預期各個市場及

行業可見正面發展。集團旗下將有六個新住宅項目預計於２０２３年推售，提供應佔伙數合共

２０７７伙單位，包括將軍澳凱柏峰ＩＩＩ ２５８伙、元朗柏瓏ＩＩＩ ２２７伙、中環

ＯＮＥ ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＬＡＣＥ １２１伙、黃竹坑站第４期２００伙，油塘通風樓項目

６３４伙，以及日出康城第１３期物業發展項目６３７伙。物業銷售前景看法正面。



除物業銷售外，集團持續強化投資物業組合，多元化及增長的投資物業組合能提供穩定的經

常性收入，提升競爭力。自２０２２年上半年開始，第五波疫情影響逐漸消退，防疫措施逐步放

寬，香港零售市場氣氛逐漸改善，集團旗下商場舉辦多項活動吸引人流，現時旗下旗艦商場的人

流和租戶銷售額相比疫情嚴重時明顯有所改善。另去年初開始放寬旅遊限制和恢復國際旅遊亦為

酒店業帶來積極影響。集團的酒店業務，尤其在新加坡和悉尼的業務見復甦。香港富麗敦海洋公

園酒店於去年７月開業，得到賓客正面的回應和評價。而現時香港政府已經調整新型冠狀病毒疫

情措施，預料２０２３年營商環境有望進一步回復正常。



股價自去年１１月２日的低位＄８﹒２５開始回升，至上月５日見高位＄１０﹒８０後，近

兩個月一直在橫行整固。以現時股價對每股資產淨值（ＮＡＶ）折讓有約５０％，以及股息率達

５﹒５厘以上，現水平估值吸引。投資者不妨留意，股份具中長期投資價值。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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